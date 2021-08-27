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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 69 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في تونس | صور

تبدأ من 69 ألف دينار..
تبدأ من 69 ألف دينار.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في تونس

لاشك ان السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV نجحت فى أن تصبح ضمن قوائم الأكثر طلباُ بالأسواق العالمية، بفضل اتساعها الداخلي والمواصفات الفنية التى تؤهلها للتغلب على الطرق الوعرة، بجانب الرفاهية العالية التى تحظي بها، و لها تواجد قوي داخل السوق التونسي للسيارات.

يطرح موقع صدى البلد الاخباري، سعر و مواصفات  5 سيارات SUV موديل 2021 في تونس بأسعار تبدأ من 69 ألف دينار.

 

1 ـ تويوتا راف 4

زودت سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانت ، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 203 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 243 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر منظومة الدفع الكلي، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

دعمت تويوتا راف فور موديل 2021 بحزمة من وسائل الأمن والسلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية الامامية و الجانبية، مع خاصية الحماية ضد السرقة، ومكابح يد كهربائية، بالإضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التحكم الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع أنظمة BA-HAC-VSC، ومستشعرات حركة مدعومة بكاميرا، وحساسات مطر، و مرايات جانبية كهربائية، و قفل مركزي، و مثبت سرعة، إلى جانب باقة اخرى من وسائل الرفاهية و التحكم.

تتراوح أسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في تونس بداية من 145 ألف دينار تونسي.

2 ـ ستروين C3

زودت سيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصان، بسعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تحتوي سيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2021 على فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب تجهيزات اخرى مثل، مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و زر إيقاف و تفعيل المحرك.

جاءت سيارة ستروين C3 موديل 2021 في تونس بسعر يبدأ من 74 ألف دينار تونسي.

3 ـ بيجو 5008

تستمد السيارة بيجو 5008 موديل 2021قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتتمتع السيارة عبر ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.

كما تضم بيجو 5008 موديل 2021 زر إيقاف و تفعيل المحرك، و مرايات جانبية كهربائية، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي من 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، و شاحن لاسلكي، و بلوتوث، و USB، و مقود حركة متعدد المهام. 

طرحت سيارة بيجو 5008 موديل 2021 في تونس بسعر يبدأ من 157 ألف دينار تونسي.

4 ـ رينو كابتور

تأتي السيارة رينو كابتور 2021 بسعة محرك 1200 سي سي، تنتج قوة 120 حصان، وعزم الدوران 190 نيوتن، كما أنها تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 5 ناقلات، ، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوى هي 189 كيلو متر في الساعة.

احتوت سيارة رينو كابتور بجنوط رياضية بقياس 18 بوصة، وشاشة تاتش بقياس 9 بوصة لعرض المعلومات والترفيه، بها عجلة قيادة متعددة المهام، وأنظمة تحديد السرعة، ونظام صعود المرتفعات.

 بلغ سعر سيارة رينو كابتور موديل 2021 في تونس 69 ألف دينار تونسي.

5 ـ كيا سبورتاج

تمتلك تي السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول 1600 سعة سي سي رباعي الأسطوانات، ويمكنه أن ينتج قوة قدرها 140 حصان و 168 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصلة بناق حركة اوتوماتيكي الأداء، والأخر 2000 سي سي، يولد قوة 185 حصان، وعزم الدوران 220 نيوتن. متر.

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2021 بشاشة تاتش بقياس 10 بوصة، ومكونات الاتصال الذكي الابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة الي شاحن لاسلكي، ومجموعة قياس رقمية وشاشة رأسية، بها جنوط رياضية بقياس 19 بوصة.

يبدأ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 من 120 ألف دينار تونسي.

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