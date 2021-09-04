تعرف على أرخص 5 سيارات " زيرو " في مصر

تنتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من الفئات والباقات السعرية المختلفة ، والكل يبحث عن افضل سيارة تناسبه من الزاويتين.

ولكن بسبب ارتفاع الأسعار المستمر داخل سوق السيارات المصري ، يلجأ البعض الى البحث عن افضل السيارات الرخيصة " الزيرو" وخلال السطور القادمة نقدم ارخص 5 سيارات " زيرو " في مصر.

1- سوزوكي التو

ينتمى طراز سوزوكي التو لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، ينتج قوة قدرها 47 حصان ، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 20 ثانية.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال 2021 بسعر 121,000 جنيه.

- مانيوال 2020 بسعر 123,900 جنيه.

- مانيوال / SCREEN 2021 بسعر 126,000 جنيه.

2- لادا جرانتا

تستمد السيارة لادا جرانتا قوتها من محركين أولهما محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 87 حصان، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال.

اما المحرك الثاني فيأتي مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال / A/C 2020 بسعر 143,000 جنيه.

- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعر 153,000 جنيه.

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 160,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعر 176,000 جنيه.

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 180,000 جنيه.

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 188,000 جنيه.

3- بروتون ساجا

تأتى السيارة ساجا ضمن فئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 حصان ، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال / STANDARD 2021 بسعر 166,900 جنيه.

- أوتوماتيك جميع الكماليات 2020 بسعر 175,000 جنيه.

- أوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 188,900 جنيه.

- أوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعر 205,000 جنيه.

4- بي واي دي F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال 2021 بسعر 174,000 جنيه.

- مانيوال 2022 بسعر 180,000 جنيه.

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 200,000 جنيه.

5- شيري اريزو 5

ينتمي طراز شيري اريزو 5 لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة 114 حصانا، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سباعي السرعات ، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي .

ويمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية ، ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق المصري :

- مانيوال 2020 بسعر 174,300 جنيه.

- مانيوال 2021 بسعر 176,900 جنيه.

- مانيوال 2022 بسعر 178,900 جنيه.

- أوتوماتيك 2020 بسعر 191,400 جنيه.

- أوتوماتيك 2020 بسعر 193,300 جنيه.

- أوتوماتيك BASELINE 2022 بسعر 194,000 جنيه.