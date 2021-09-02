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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات جديد لجمرك مطار القاهرة والسويس وأسوان

مزاد سيارات
مزاد سيارات

يتابع الآلاف من محبي عالم و مجال السيارات، فعاليات المزادات العلنية ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات من انخفاض في الأسعار، إضافة الى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة مثل بي ام دبليو و مرسيدس و جيب .

 

وتعتبر هناك فئات كثيرة للمزادات العلنية الخاصة بالسيارات داخل الأسواق المصرية ، من بينها مزادات خاصة ، و مزادات حوادث ومتهالكة ، بالإضافة الى المزادات حكومية التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

وبالفعل مؤخرا أعلنت هيئة الخدمات الحكومية في مصر عن مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة والسويس وأسوان ، والذى ستقام فاعلياته في يوم 15 شهر سبتمبر الجاري.

 

واوضحت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد جمارك مطار القاهرة والسويس وأسوان الجديد يتضمن العديد من السيارات الملاكي والميني باص والميكروباص والنقل ورأس الجرار والبيك أب. 

 

وتابعت الهيئة ان اهم السيارات المشاركة فى المزاد الجديد تاتى من مركات هيونداي ، بي ام دبليو ، مرسيدس ، ميتسوبيشي ، فولكس فاجن ، هامر ، تويوتا ، شيفروليه  ، جي ام سي ، كيا  ، جاك ، لاندروفر ، بيجو ، فولفو ، ايسوزو ، داتسون .

 

واكدت الهيئة ان جميع السيارات والمركبات المشاركة فى المزاد من ماركات مختلفة والبعض برسم الصادر والبعض برسم الوارد ، أما بضائع جمرك مطار القاهرة وغمرة والاسكندرية وبورسعيد, فتضم قطع غيار سيارات وبطاريات وأجزاء خط انتاج دهان للسيارات وسيور نقل حركة . 

 

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية ، ان على من يرغب في المشاركة بإحدى مزاداتها للسيارة ، لابد وان يقوم بشراء كراسة الشروط والمواصفات ، والذى يبلغ سعرها 400 جنيه ، وتتوفر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.

 

وتشمل شروط دخول المزاد وشراء كراسة الشروط تقديم البطاقة الشخصية لسيارة استعمال شخصي، أما التجار فيمكنهم المزايدة على عدد من السيارات بالبطاقة الضريبة.

 

وعقب شراء السيارة خلال الجلسة يتم تسديد 30% من قيمة المبلغ، وتسديد باقي المبلغ خلال 15 يومًا، و فور ظهور أي مشكلة كبيرة في الشاسيه خلال فترة الـ15 يومًا يتم فسخ العقد واسترجاع المبلغ.

 

بالإضافة الى ان السيارات المشاركة بالمزاد يتم ترخيصها خلال أسبوعين لثلاثة أشهر كما أن بعض السيارات يرخص والبعض الآخر لا يرخص.

السويس أسوان مطار القاهرة الاسكندرية بورسعيد جمارك مطار القاهرة مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية السيارات الملاكي

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