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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. طرح هيونداي كريتا موديل 2022 في السوق المصري

هيونداي كريتا موديل
هيونداي كريتا موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي عن طرح سياراتها طراز كريتا موديل 2022 الجديدة، والتي تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، داخل السوق المصري للسيارات بزيادات سعرية تصل إلى 5000 جنيه لمختلف فئات السعرية مقارنة بموديل الحالي.

 

وأوضح الوكيل المحلى لهيونداي في مصر ، ان الفئات التى تم طرحها من كريتا موديل 2022 ، هم الفئة الأولى SMART ، و الفئة الثانية SMART PLUS ، والفئة الثالثة MODERN ، والفئة الرابعة ADVANCED داخل السوق المحلية.

 

وتستمد السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 ، قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 113 حصان ، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر ، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

 

وتضم السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 ، عددا من أنظمة السلامة والحماية ، أهمها وسائد هوائية أمامية، مصابيح شبورة أمامية، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، و فرامل مضادة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، نظام اتزان إلكتروني ESP ، نظام التوازن عند المرتفعات HAC .

 

ولم يعلن الوكيل المحلى عن معلومات أخرى عن السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 ، ولكن ستعلن عنهم خلال الأيام القليلة القادمة.

 

اما عن سعر السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 في مصر :

- الفئة الأولى SMART بسعر 365 ألف جنيه .

- الفئة الثانية SMART PLUS بسعر 380 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة MODERN بسعر 405 الف جنيه .

- الفئة الرابعة ADVANCED بسعر 430 ألف جنيه .

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