أكثر 5 سيارات مبيعا بالسوق السعودي 2021

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، قائمة عن أكثر السيارات مبيعاً داخل السوق السعودي للسيارات خلال الفترة الماضية .

وجاءت السيارات السيدان ، هي الأكثر شراء خلال الفترة الماضية بالإضافة الى سيارات البيك اب الشهيرة بالسوق السعودي للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اكثر 5 سيارات مبيعا داخل السوق السعودي للسيارات .

1- تويوتا كامري

تستمد السيارة تويوتا كامري ، قوتها من محرك بسعة 2.5 لتر لفئاته الافتتاحية، ينتج قوة 203 أحصنة، في حين تتوفر فئة TRD الأعلى من الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان.

تستهلك الفئات العاملة بمحرك سعة 2.5 لتر من طراز كامري معدل جالون لكل 29 ميلا على الطريق بالمدن. في حين تستهلك الفئة العاملة بمحرك V6 جالونا لكل 22 ميلا على الطريق بالمدن.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / 2021 بسعر 97,635 ريال.

- أوتوماتيك / LE 204 HP 2021 بسعر 97,798 ريال.

- أوتوماتيك / LE HEV 215 HP 2021 بسعر 101,890 ريال.

- أوتوماتيك / GLE TOURING 204 HP 2021 بسعر 106,223 ريال.

- أوتوماتيك / GLE 204 HP 2021 بسعر 111,665 ريال.

- أوتوماتيك / SE 204 HP 2021 بسعر 112,256 ريال.

- أوتوماتيك / GRANDE HYBRID 212 HP 2021 بسعر 145,705 ريال.

- أوتوماتيك / GRANDE 298 HP 2021 بسعر 145,820 ريال.

- أوتوماتيك / LUMIERE HYBRID 212 HP 2021 بسعر 150,650 ريال.

2- هيونداي النترا CN7

تعتبر السيارة هيونداي النترا CN7 ، من اشهر السيارات السيدان داخل السوق السعودي ، والتي تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 127.5 حصان ، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كمن في غضون 11.6 ثانية.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 64,790 ريال.

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,165 ريال.

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 66,990 ريال.

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 66,990 ريال.

- أوتوماتيك / GLS 2021 بسعر 74,690 ريال.

3- هيونداي أكسنت RB

وتأتى في المركز الثاني للسيارات السيدان السيارة هيونداي أكسنت RB ، وفى المركز الثالث بشكل عام ، كما انها تتميز بقوتها التى تنتج من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان ، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 53,350 ريال.

- أوتوماتيك / MID 2021 بسعر 55,000 ريال.

- أوتوماتيك / HIGH 2021 بسعر 60,500 ريال.

4- تويوتا هايلكوس

تعتبر السيارة تويوتا هايلكوس من فئة السيارات البيك اب الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تستمد قوتها من محرك من ست أسطوانات سعة 4.0 لترات مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات يولد 235 حصاناً.

وتعتمد السيارة على قوة الدفع الرباعي ، كما يميز هذا الطراز هو عادم بورلا الرياضي.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

مانيوال / GL DABBABLUX 4X2 2020 بسعر 53,400 ريال.

مانيوال / GL DIESEL 4X2 2020 بسعر 74,025 ريال.

مانيوال / GLX 4X2 SHORT 2020 بسعر 81,270 ريال.

مانيوال / GL DOUBLE CAB DSL 2020 بسعر 85,260 ريال.

مانيوال / SINGLE CAB GLX 2020 بسعر 90,405 ريال.

مانيوال / GLX DOUBLE CAB 2020 بسعر 99,330 ريال.

مانيوال / GLX 2 DOUBLE CAB 2020 بسعر 102,585 ريال.

مانيوال / GL 2 DOUBLE CAB DSL 2020 بسعر 103,740 ريال.

مانيوال / GL 2 DOUBLE CAB 2020 بسعر 104,055 ريال.

مانيوال / GLX SINGLE CAB 2020 بسعر 106,890 ريال.

مانيوال / S GLX DOUBLE CAB 2020 بسعر 118,965 ريال.

مانيوال / S GLX DOUBLE CAB 2020 بسعر 123,900 ريال.

مانيوال / S GLX DOUBLE CAB DSL 2020 بسعر 127,470 ريال.

مانيوال / S GLX DOUBLE CAB DSL 2020 بسعر 131,355 ريال.

مانيوال / DC TRD 2020 بسعر 133,560 ريال.

مانيوال / S GLX DOUBLE CAB DLS 2020 بسعر 137,340 ريال.

5- تويوتا ياريس

وتستمد السيارة تويوتا ياريس قوتها من محرك بنزين Dynamic Force Engine سعة 1.5 لترًا 3 أسطوانات المنتمي لعائلة محركات TNGA ، مع ناقل الحركة المباشر CVT ، لتحسين الانبعاثات وضمان استهلاك أفضل للوقود.

اما عن أسعار السيارة داخل السوق السعودي :

مانيوال / STD 2021 بسعر 52,258 ريال.

- أوتوماتيك / YX 2021 بسعر 56,445 ريال.

- أوتوماتيك / Y CVT 2021 بسعر 57,039 ريال.

- أوتوماتيك / Y PLUS CVT 2021 بسعر 59,089 ريال.

- أوتوماتيك / S 2021 بسعر 59,202 ريال.