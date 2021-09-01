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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل ترفع أسعار جراند لاند موديل 2021 في مصر

اوبل جراند لاند
اوبل جراند لاند موديل 2021

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية أوبل في مصر ، عن زيادة جديدة في أسعار السيارة طراز جراند لاند موديل 2021، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

وأوضح وكيل أوبل في مصر ان الزيادة السعرية الجديدة على طراز جراند لاند موديل 2021 ، تقدر بـ 5 الاف جنيه على الثلاث فئات المطروحة بالسوق المصري .

 

ومن المعروف ان السيارة أوبل جراند لاند موديل 2021 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 9.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.

وتأتى السيارة بأبعاد خارجية تقدر بطول 4477 مم ، و عرض 1856 مم ، و ارتفاع 1609 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية للسيارة فتأتى بـ 514 لتر .

 

وتضم السيارة أوبل جراند لاند موديل 2021 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمان من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية .

 

وتحتوى السيارة السيارة أوبل جراند لاند موديل 2021 ، على عدد من الكماليات والتجهيزات من بينها ، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء مانيوال ، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، كما زودت بنظام ترفيهي حديث .

 

بالإضافة الى نظام زر لتشغيل/إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج، وجنوط رياضية 18 بوصة، وفرش قماش جلد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح / غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر للفئة الثانية ، و مصابيح امامية led، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية التبريد والتسخين للفئة الثالثة والاعلى .

اما عن الأسعار الجديدة للسيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 : 

- أوتو ماتيك / ELEGANCE 2021 بسعر 465 ألف جنيه .

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2021 بسعر 510 ألف جنيه .

- أوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 540 ألف جنيه .

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