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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي ترفع أسعار طراز توسان موديل 2022 في مصر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات في مصر ، عن زيادة سعرية جديدة على طراز توسان موديل 2022 الجديدة، التي تنتمى إلى فئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات الـ SUV .

وأوضح وكيل هيونداي ان طراز توسان ، تم طرحه بخمس فئات سعرية ، وهم الفئة الأولى Smart ، و الفئة الثانية Smart Plus ، والفئة الثالثة Modern ، والفئة الرابعة Advanced ، والفئة الخامسة Premium داخل السوق المحلى المصري ، كما ان الزيادة السعرية الجديدة تعتبر الزيادة الخامسة منذ انطلاق السيارة توسان 2022 في الأسواق المصرية ، التي بلغت هذه المرة 5000 آلاف جنيه .

وتستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 حصان ، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك ، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9 ثواني.

 

وتضم السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ، من بينهم 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC -HDC ، وفرامل يد كهرباء، وتعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold .

وتأتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، بعدد من الكماليات والتجهيزات ، من بينها مثبت ومحدد سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وإرشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة بإشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد .

 

بالإضافة الى كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مكسوة من الجلد، وشاشة عدادات 10.25 بوصة، وناقل حركة الكتروني، وخاصية التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، وشاحن هوائي للهواتف المحمولة، ومكيف هواء أتوماتيك، للفئة الثانية ، اما الفئة الثالثة فتأتى ، بجهاز تحذير المسافات الأمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية رياضية من الكروم الغامق، وحوليات بالاكصدام، وحزام كروم ستان خارجي للأبواب، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، ومصابيح خلفية LED، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية .

اما عن أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 الجديدة في مصر :

- الفئة الأولى Smart بسعر 460 ألف جنيه .

- الفئة الثانية Smart Plus بسعر 490 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة Modern بسعر 525 ألف جنيه .

- الفئة الرابعة Advanced بسعر575 ألف جنيه .

- الفئة الخامسة Premium بسعر 615 ألف جنيه .

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