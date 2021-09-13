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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على الطريقة الروسية.. تعديلات جرئية على السيارة بورشه 911.. صور

تعديلات جرئية لسيارة بورشه
تعديلات جرئية لسيارة بورشه .. على الطريقة الروسية

بعد أن قدمت شركة التعديلات الروسية توب كار، العديد من اللمسات الساحرة إلى باقة من الاصدارت الفريدة مثل ماكلارين 720S الخارقة، والنسخة الانيقة بورشه باناميرا، واصلت من تعزيز تواجدها في هذه المجال عبر النسخة الشهيرة بورشه 911، والتي تنتي إلى فئة السيارت الريضاية عالية الاداء، لتضع توب كار لمساتها ولكن على الطريقة الروسية.

وعلى الرغم من عدم توافر التفاصيل الخاصة بشأن بيانات المحرك وهل قامت توب كار باجراء بعض التغييرات بالجزء الفني أم لا، إلا أن القدرات الفنية الخاصة بالنسخة بورشه 911 غنية عن التعريف حقًا، حيث تتمتع السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 580 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، ولكن تشير بعض البيانات لزيادة متوقعة تصل إلى 560 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تعديلات جرئية 

وحصلت السيارة بورشه 911 على هيكل خارجي انيق من الياف الكربون، حيث ظهرت السيارة بإطلالة خارجية تحمل الكثير من المفاهيم القوية، عندما تمتعت بطلاء خارجي يجمع بين اللون الاسود الرمادمي، إلى جانب بعض الخطوط الرزقاء التي تزين الواجهة الامامية والسقف وبعض الاجزاء الخارجية و الداخلية أيضا، كما جاءت بصادم امامي رياضي، ومصابيح قياسية التصميم ولكن باضاءة داخلية تميل إلى اللون الازرق، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة ذات جنوط معدنية انيقة تتكون من 10 اضلاع، مع علبة مكابح باللون الازرق الفاتح ايضا، مما يعكس استراتيجية اللون المتداخل لهذه الاطلالة. 

الروسية شركة التعديلات الروسية توب كار بورشه بورشه 911 توب كار

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