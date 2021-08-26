بورشه تطلق "تايكان" 2022 بـ 65 لونا مختلفا

تستعد شركة بورشه الألمانية لطرح طراز تايكان 2022 بتقنيات تكنولوجية جديدة وحزمة من ألوان الطلاء المختلفة تصل إلى 65 لون مختلف حسب طلب العميل، في محاولة لتقليد ومحاكاة شركة تسلا موتورز.

وفقًا لموقع "كار أند درايف" المتخصص في السيارات، ستكون بورشه تايكان 2022 متوفرة في الأسواق مع نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يبدأ سعرها من 81250 دولار أمريكي.

وأضاف التقرير أن بورشه وفرت عوامل التخصيص والفردية في الاختيار للعميل، مع توافر 65 لون طلاء مختلف يمكن أن يختار بينهم، فإذا لم يعجبه الألوان التقليدية المتوفرة مثل اللون الأخضر ، أو الكرزي ميتاليك أو الأزرق الريفيرا أو الآيس جراي ميتاليك أو الخيارات الأخرى، يمكن لبورشه أن تطلي السيارة بأي لون يختاره العميل.

وكشف التقرير أن التعديل الرئيسي 2022 هو إضافة "أندرويد أوتو" إلى نظام المعلومات والترفيه في تايكان، جنبًا إلى جنب مع نظام آبل كار بلاي الحالي.

يقوم نظام تشغيل أندرويد أوتو المخصص لتشغيل السيارات بنفس مهام الهاتف الذكي وهو يساعد السائق في متابعة حياته الرقمية، ولا يحتاج منك أن تنظر إليه كثيرًا وتنشغل عن الطريق، لأنه يعتمد بشكل أكبر على التحكم الصوتي.

كما أضافت بورشه أيضًا نظام التحكم في وقوف السيارات عن بُعد لتكون في قائمة خيارات السيارة، تتيح لك هذه الميزة التحكم في التايكان داخل وخارج مواقف الانتظار الضيقة من خارج السيارة باستخدام الهاتف الذكي، يمكن للميزة أيضًا التعامل مع جميع التوجيهات لـ وقوف المركبة المتوازي والعمودي.