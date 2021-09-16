سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

تخطط سيتروين لفتح أسواق عالمية جديدة خارج القارة الأوروبية من بوابة الأسواق النامية في الهند وأمريكا الجنوبية بالاستحواذ على حصة سوقية تعمد أرباحها وتعزز مكانتها العالمية، وفي سبيل جذب شريحة من عملاء البلدان المستهدفة أنتجت سيارتها الجديدة سوبر ميني "C3 الجديدة".

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تهدف العلامة التجارية سيتروين إلى أن تكون 30٪ من مبيعاتها من خارج أوروبا بحلول سنة 2025 وتعمل على تكثيف وجودها وجهودها في الأسواق ذات النمو المرتفع. واختارت سيتروين الهند تحديدا لأنها من المتوقع أن تصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم بمبيعات أربعة ملايين سيارة سنويًا بحلول عام 2025.

تم تصميم C3 الجديدة بشكل خاص مع تركيز سيتروين أن تكون سيارة في متناول الطبقة المتوسطة وتقدم بأسعار معقولة مع المحافظة على المتانة والرشاقة والأداء العالي، لأنها مخصصة للاستخدام في المقام الأول في المناطق التي تشهد ظروفًا صعبة على الطريق وحركة المرور، بخلاف الـ C3 الموجهة نحو المناطق الحضرية في أوروبا.

على الرغم من الـ C3 المخصصة للهند وجنوب أمريكا ستأتي في نسخة شبيهة المخصصة للدول الأوروبية، بطول 3980 ملم وقاعدة عجلات 2540 ملم ، إلا أنها تأتي في شكل وإمكانيات شبيهة بسيارات الدفع الرباعي ولذلك تشبه إلى حد كبير C3 Aircross. وطول أقل بقليل من أربعة أمتار ، ستكون C3 الجديد مؤهلة لضرائب أقل في الهند، حيث يتم احتساب الضريبة وفقًا للحجم.

بفضل نظام التعليق المرتفع والإطارات ذات القطر الكبير مقاس 25 بوصة التي توفر خلوصًا أرضيًا يبلغ 180 ملمًا، والمسافات القصيرة بين العجلات الأمامية والخلفية توفر C3 الجديدة موضع قيادة أعلى من نظيرتها الأوروبية مما يمكنها تجنب حدوث أضرار في القاعدة السفلية للسيارة مع التلامس مع على الأسطح الخشنة خاصة بعد أن لاحظت سيتروين أن الأرصفة في أمريكا الجنوبية مرتفعة بشكل خاص لذا اتخذت تدابير إضافية لحماية الميكانيكا.