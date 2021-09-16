عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

سيتروين سوبر ميني
سيتروين سوبر ميني C3

تخطط سيتروين لفتح أسواق عالمية جديدة خارج القارة الأوروبية من بوابة الأسواق النامية في الهند وأمريكا الجنوبية بالاستحواذ على حصة سوقية تعمد أرباحها وتعزز مكانتها العالمية، وفي سبيل جذب شريحة من عملاء البلدان المستهدفة أنتجت سيارتها الجديدة سوبر ميني "C3 الجديدة".

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تهدف العلامة التجارية سيتروين إلى أن تكون 30٪ من مبيعاتها من خارج أوروبا بحلول سنة 2025 وتعمل على تكثيف وجودها وجهودها في الأسواق ذات النمو المرتفع. واختارت سيتروين الهند تحديدا لأنها من المتوقع أن تصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم بمبيعات أربعة ملايين سيارة سنويًا بحلول عام 2025.

تم تصميم C3 الجديدة بشكل خاص مع تركيز سيتروين أن تكون سيارة في متناول الطبقة المتوسطة وتقدم بأسعار معقولة مع المحافظة على المتانة والرشاقة والأداء العالي، لأنها مخصصة للاستخدام في المقام الأول في المناطق التي تشهد ظروفًا صعبة على الطريق وحركة المرور، بخلاف الـ C3 الموجهة نحو المناطق الحضرية في أوروبا.

على الرغم من الـ C3 المخصصة للهند وجنوب أمريكا ستأتي في نسخة شبيهة المخصصة للدول الأوروبية، بطول 3980 ملم وقاعدة عجلات 2540 ملم ، إلا أنها تأتي في شكل وإمكانيات شبيهة بسيارات الدفع الرباعي ولذلك تشبه إلى حد كبير C3 Aircross. وطول أقل بقليل من أربعة أمتار ، ستكون C3 الجديد مؤهلة لضرائب أقل في الهند، حيث يتم احتساب الضريبة وفقًا للحجم.

بفضل نظام التعليق المرتفع والإطارات ذات القطر الكبير مقاس 25 بوصة التي توفر خلوصًا أرضيًا يبلغ 180 ملمًا، والمسافات القصيرة بين العجلات الأمامية والخلفية توفر C3 الجديدة موضع قيادة أعلى من نظيرتها الأوروبية مما يمكنها تجنب حدوث أضرار في القاعدة السفلية للسيارة مع التلامس مع على الأسطح الخشنة خاصة بعد أن لاحظت سيتروين أن الأرصفة في أمريكا الجنوبية مرتفعة بشكل خاص لذا اتخذت تدابير إضافية لحماية الميكانيكا.

سيتروين سوبر ميني C3 الهند أمريكا الجنوبية نظام التعليق

ترشيحاتنا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

الدكتورة إلهام شاهين تكشف لـ صدى البلد: جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ