عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلطات الهنود .. حيل بسيطة لتعزيز نمو الشعر

صدى البلد

إلقاء اللوم على الطقس المتغير ، أو الماء العسر، أو عدم وجود روتين للعناية بالشعر ، يمكن أن يكون ترقق الشعر وتساقطه مشكلة بالنسبة للكثيرين. إذا كنت قد جربت أيضًا العديد من العلاجات ، ولكن لم تنجح أي منها.

وقدم موقع  indianexpres  النصائح والحيل البسيطة لتعزيز نمو الشعر.

 

 فإن أهم جانب في تحسين نمو الشعر هو "الاهتمام بنظامك الغذائي ". يجب أن تحتوي على كمية كافية من البروتين والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك. فيتامين ب 7 ، المعروف أيضًا باسم البيوتين ، مهم جدًا لنمو الشعر. تناول وعاء صغير من البراعم يوميًا. وقالت في منشور لها إنه يحتوي على أحماض أمينية تعزز نمو الشعر الصحي.

ومن المعروف أيضًا أن البيوتين يعزز إنتاج الأحماض الأمينية ، مما يساعد على إنتاج البروتينات المهمة لنمو الشعر. تشمل مصادر البيوتين صفار البيض والأفوكادو واللوز والقرنبيط والفطر والبطاطا الحلوة.


* ضع حليب جوز الهند ليلاً. اتركيه بين عشية وضحاها واغسلي الشعر في صباح اليوم التالي.

اصنعي عجينة من أوراق الكاري واللبن وضعيها كمادة للشعر. يحسن نسيج الشعر ونموه.

تخفق بيضة مع ملعقتين من زيت السمسم. ضعيه على الشعر ولفي منشفة ساخنة لمدة 10 دقائق.

* يقال إن وضع عصير البصل على فروة الرأس يساعد على نمو الشعر حيث أن البصل يحتوي على الكبريت.

* يُضاف زيت جوز الهند مرتين في الأسبوع إلى أوراق الكاري الطازجة ويُغلى حتى تتشكل بقايا سوداء

 برد الخليط وضعي البقايا على فروة رأسك اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه

بصرف النظر عن البروتينات ، يقترح الخبراء أنه من المهم تناول فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد في نظامك الغذائي المعتاد.

الشعر لشعر تحسين نمو الشعر تعزيز نمو الشعر نمو الشعر للشعر

ترشيحاتنا

عايز استريح ..."أحمد عيد عبدالملك" يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

أخبار العالم| تونس ترد على بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة .. وتحرير 8 رهائن مصريين في ليبيا

استطلاع: شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوى في رئاسته

أشرف زكي: حرص الرئيس السيسي على تقديم دراما وطنية ساهم فى نشر الوعي

فورد تكشف النقاب عن نسختها فيستا 2022 .. صور

سنن يوم الجمعة .. 8 أمور داوم على فعلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ