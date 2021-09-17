خلطات الهنود .. حيل بسيطة لتعزيز نمو الشعر

إلقاء اللوم على الطقس المتغير ، أو الماء العسر، أو عدم وجود روتين للعناية بالشعر ، يمكن أن يكون ترقق الشعر وتساقطه مشكلة بالنسبة للكثيرين. إذا كنت قد جربت أيضًا العديد من العلاجات ، ولكن لم تنجح أي منها.

وقدم موقع indianexpres النصائح والحيل البسيطة لتعزيز نمو الشعر.

فإن أهم جانب في تحسين نمو الشعر هو "الاهتمام بنظامك الغذائي ". يجب أن تحتوي على كمية كافية من البروتين والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك. فيتامين ب 7 ، المعروف أيضًا باسم البيوتين ، مهم جدًا لنمو الشعر. تناول وعاء صغير من البراعم يوميًا. وقالت في منشور لها إنه يحتوي على أحماض أمينية تعزز نمو الشعر الصحي.

ومن المعروف أيضًا أن البيوتين يعزز إنتاج الأحماض الأمينية ، مما يساعد على إنتاج البروتينات المهمة لنمو الشعر. تشمل مصادر البيوتين صفار البيض والأفوكادو واللوز والقرنبيط والفطر والبطاطا الحلوة.



* ضع حليب جوز الهند ليلاً. اتركيه بين عشية وضحاها واغسلي الشعر في صباح اليوم التالي.

اصنعي عجينة من أوراق الكاري واللبن وضعيها كمادة للشعر. يحسن نسيج الشعر ونموه.

تخفق بيضة مع ملعقتين من زيت السمسم. ضعيه على الشعر ولفي منشفة ساخنة لمدة 10 دقائق.

* يقال إن وضع عصير البصل على فروة الرأس يساعد على نمو الشعر حيث أن البصل يحتوي على الكبريت.

* يُضاف زيت جوز الهند مرتين في الأسبوع إلى أوراق الكاري الطازجة ويُغلى حتى تتشكل بقايا سوداء

برد الخليط وضعي البقايا على فروة رأسك اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه

بصرف النظر عن البروتينات ، يقترح الخبراء أنه من المهم تناول فيتامين سي وأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد في نظامك الغذائي المعتاد.