مقتل 4 من عناصر الشرطة السودانية على يد 150 مسلحا

نعى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، 4 من قوات الشرطة لقوا مصرعهم نتيجة هجوم مسلح من عشرات الاشخاص عليهم بولاية غرب كردفان.

وقال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء السودانية: "ينعي رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الرقيب شرطة ياسر حامد وعريف شرطة محمد سليمان محمد، وإصابة شرطيين آخرين".

واضاف البيان: "قوة مشتركة بقسم شرطة فوجا بمحلية النهود، بولاية غرب كردفان، تعرضت لهجوم غادر من مجموعة تتكون من حوالي 150 مسلحا".

وأشار البيان إلى أن القوات التي تعرضت للهجوم يدخل من ضمن مسؤولياتها، حماية المجتمعات من انتشار الجريمة والسلاح غير الشرعي، لافتا إلى أن المسلحين قاموا بإتلاف مباني القسم والمحلية كما اعتدوا على سوق فوجا وطواحين الذهب.

ووقع هذا الهجوم أثناء محاولة قوة مواجهة خارجين عن القانون، حيث تم اعتراضها من قبل 10 عربات مسلحة، وتبادلوا إطلاق النار معها.