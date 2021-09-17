استعدادات لاستقبال الشتاء في شمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء ، مبكرا لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار ..حيث اعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، تعليماته برفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة احوال الطقس خلال موسم الشتاء .

اتصالات دائمة

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الأمطار والظروف الجوية، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، وتجهيز المعدات تحسبا لأية وأزمات قد تحدث، وخاصة تراكم الرمال علي الطرق، حيث لم تتلق الغرفة أي بلاغات أو إخطارات بأي شئ غير عادي حتى الآن.

وكانت المحافظة قد تعرضت امس إلى هطول أمطار خفيفة كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنه بالأيام الماضية خاصة مع دخول فصل الخريف .