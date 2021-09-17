عبر دخان مركبة| طريقة غريبة للكشف عن جنس المولود.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، عبر دخان مركبة.. طريقة غريبة للكشف عن جنس المولود.



ووفقا للتقرير، ظهر مقطع الفيديو عن طريقة جديدة للكشف عن جنس المولود، حيث قامت مركبة بإظهار اللون الأزرق، دلالة على أن المولود ذكر.

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد مقبل، استشاري ودكتوراه علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إن أطفال الأنابيب بدأت فى فترة السبعينيات، حيث إنها كانت نسبتها قليلة من قبل، إلا أنها الآن وصلت إلى نسبة نجاح من 40 إلى 50%، كما أن نسبة نجاح عملية اختيار جنس المولود أصبحت عالية.

وأضاف "مقبل" خلال حواره ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تحديد جنس المولود يعتبر شيئا مشروعا أقرته فتاوى الأزهر والمجمع الإسلامي بالأردن والكنيسة لم تعرقل.



