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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ظواهر فلكية رائعة تحدث فى النصف الثانى لشهر سبتمبر.. قمر الذرة يزين ليل سبتمبر.. مثلث سماوي مع كوكبي المشترى وزحل

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية

الدكتور جاد القاضي: الظواهر الفلكية جميلة ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها
 

الدكتور جاد القاضي: الظواهر الفلكية لديها العديد من الفوائد الفلكية 
 


الدكتور أشرف تادرس: الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان

 

ما زالت تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية فنشهد خلال النصف الثاني لشهر ديسمبر العديد من الظواهر منها الذي رصد فى سماء مصر.
 

إقتران القمر مع كوكب زحل (16 سبتمبر)

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اقتران القمر مع كوكب زحل يترائى هذا المشهد بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الثانية والنصف تقريبا من فجر اليوم التالي .


وأضاف الدكتور "تادرس" أنه بعد شروق الفجر يوم الغد يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيتهما بالطبع.

القمر قرب نجم قلب العقرب .. أضخم من الشمس

القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل (17 ديسمبر)

 

وينتظم القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل  باتجاه  الأفق الجنوب الشرقي. 

المشتري أكثر لمعاناً من زحل، والمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

اما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه .

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

اقتران القمر مع كوكب المشتري 18 سبتمبر

حيث يترائى هذا المشهد بعد غروب الشمس مباشرة وحتى الثانية والنصف تقريبا من فجر اليوم التالي ..

الليلة.. القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل

اكتمال القمر (بدر سبتمبر) قمر الذرة 21 سبتمبر

حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام ..

 

الاعتدال الخريفي 22 سبتمبر

حيث تكون الشمس في هذا اليوم عمودية على خط الاستواء فيتساوى ساعات الليل مع ساعات النهار على الكرة الارضية .

 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية سابقاً، إن جميع  مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

 

وأوضح الدكتور أشرف تادرس ، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كما أكد الدكتور جاد القاضى ، مدير معهد القومي البحوث الفلكية ،إن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة ، فيظهر كوكبان خلف بعدهم على نفس الخط المار بالنسبة للرائي، ولكن في الحقيقة المسافات بينهم كبيرة  .


ولفت إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .

 

الظواهر الفلكية الأحداث والظواهر الفلكية اقتران القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية الظاهرة الفلكية

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