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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف 60 دقيقة: العمل نفسى درامى ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل مختلف

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية

أكد المؤلف محمد هشام عبية أن مسلسل 60 دقيقة والذى بدأ عرضه على منصة شاهد منذ يومان يناقش القضية بين الرجل والمرأة ولكن بشكل مختلف . 

 

وتابع محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان مسلسل 60 دقيقة  ينتمى إلى الدراما النفسية ، حيث يتعرض الى العديد من الأمراض النفسية ، وقد كان د. نبيل القط الاستشارى النفسى للعمل .

 

وأضاف محمد هشام عيبة : أن خلال كتابة مسلسل 60 دقيقة استعان ببعض المراجع العلمية المتخصصة فى علم النفس ، ثم قام د. نبيل القط بعد ذلك  بقراءة العمل ووافق على ما تم كتابته وطلب تعديل بعض الأمور الطبية . 

 

ويضيف محمد هشام عيبة : مسلسل 60 دقيقة  تدور أحداثه فى فترات زمنية مختلفة الأولى فى الفترة الراهنة التى نعيشها ، والفترة الثانية قبل عشر سنوات من الآن .

 

وأكد محمد هشام عبية، ، أن أحداث مسلسل 60 دقيقة  تدور بشكل كامل  فى مصر، ولكن لظروف إنتاجه تم تصوير المسلسل فى لبنان.

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وأوضح محمد هشام عبية أنه لم يتم اللجوء إلى تغيير الأحداث أو المشاهد فى العمل بسبب التصوير فى لبنان، خاصة أن السيناريو لم يضم تصويرا فى المناطق المعروفة لدى المشاهدين، بل التصوير الخارجى كان فى أماكن عادية. 

 

ويتكون مسلسل “60 دقيقة” من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصر وشيرين رضا وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

 

60 دقيقة مسلسل 60 دقيقة محمد هشام عبية ياسمين رئيس محمود نصر

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