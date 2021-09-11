مؤلف 60 دقيقة يكشف سر الاستعانة بـ السورى محمود نصر

كشف المؤلف محمد هشام عبية عن سر الأستعانة بالممثل السورى محمود نصر ضمن أحداث المسلسل المصرى 60 دقيقة .

حيث أكد المؤلف محمد هشام عبية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه كان من المقرر ان يقدم الدور ممثل مصرى ، إلا انه اعتذر عن العمل ، وبعدها تم ترشيح الفنان محمود نصر .

وأضاف محمد هشام عبية : بعد ان عقدت برفقة مخرجة العمل جلسة مع الفنان محمود نصر وجدنا انه مناسب للدور ، خاصة وانه شخص مثقف ،ومصر طيلة الوقت حاضنة للفنانين العرب ، مؤكداً انه قدم الدور بشكل جيد للغاية

وتابع محمد هشام عبية ان فكرة العمل بشكل عام مستوحاه من قصة حقيقة لشخصية ما ، مؤكداًانه حين علم بتفاصيل الحادت التى تعرضت له تلك الشخصية بدأ فى معرفة بعض التفاصيل عنها .

وإضاف محمد هشام عبية ان العمل تفاصيل العمل والشخصيات من وحى خاليه ، مؤكداً ان الحلقات أستغرقت فى كتابتها 5 شهور، وسبقها فترة من البحث الشخصى .





ويتكون مسلسل 60 دقيقة من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك ياسمين رئيس في بطولته النجوم محمود نصرـ شيرين رضا وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وكان انطلق الإعلان الرسمي لمسلسل 60 دقيقة، والمقرر عرضه ابتداءً من 16 سبتمبر على منصة شاهد vip، وكشف الإعلان عن حالة من الألم والخوف تعيشها بطلة المسلسل ياسمين رئيس، لندرك لاحقًا بأنه قد يكون مرضًا نفسيًا أو شيئًا آخر.

كما ترددت كلمة الانتحار أكثر من مرة خلال الإعلان، وأيضًا بعد الصراعات النفسية وحروب مع الزمن لا نفهم حتى الآن أبعادها، ولكن هل يمكن أن نستنتج أن تلك الصراعات قد تدفع ياسمين للانتحار في النهاية؟ .