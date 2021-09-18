السعودية تواصل تسجيل أرقام متدنية في إصابات كورونا

68 حالة ..

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (68) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الاصاباات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 546479 .

كما تم تسجيل (5) حالات وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 8656.

فيما رصدت الصحة السعودية تعافي (77) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,450) حالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، قد قال أن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض، منوها إلى أن هذا التراجع هو ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل ومن أبرزها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات إضافة إلى الإقبال على اللقاح كما هو الحال للحالات المسجلة التي تشهد تراجعاً في تسجيلها فإن الحالات الحرجة تتبع الحالات المسجلة في التراجع، التي سجلت ما نسبته 65% تراجعا فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف: «مسارعتنا وتصاعد نسبة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا من أهم العوامل في تراجع منحنى الإصابات»، مؤكداً أن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها مهم جداً، كما أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصل إلى 39348410 جرعات في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، كما أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى أكثر من 16 مليونا و700 ألف شخص.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات خلال الفترة الحالية؛ ما يبشر بالخير، ويدعو للاستمرار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى تعديل عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بإضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، وتشمل مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع، للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحلات التجارية أو المولات والمراكز التجارية، التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.



وأوضح العقيد الشلهوب، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد - ١٩) ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة، بالحرم المكي الشريف وساحاته، تم التأكيد على مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي؛ بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط 22875 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأعلى، تليها المنطقة الشرقية، تليها منطقة المدينة المنورة.