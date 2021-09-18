عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بولاق الدكرور يشكون انتشار القمامة

القمامة
القمامة

أرسل القارئ جمال فكري شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة.

 

قال فكري في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الشهالي من شارع همفرس ببولاق الدكرور من كثرة القمامة التي علي أثرها شب حريق 3 مرات ولم يقم صاحبها بتنظيفها بالإضافة إلى انتشار الحشرات والثعابين وخلافه.

 

وتابع: نحن سكان المنطقه نرجوكم ارحمونا وارسلوا إلينا بلدوزر وعربيه لرفع هذه القمامة نحن سكان الشارع محرم علينا فتح شباك ونحن في عز الحر بسبب وجود الحشرات والثعابين وخلافه 
عليكم ان تتصوروا الوضع.


هذا المنظر من شباك المنزل المجاور
القطعه رقم ٩ من شارع الشهالي من ش همفرس بولاق الدكرور


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بولاق الدكرور انتشار القمامة موقع صدى البلد انتشار الحشرات حل مشاكل المواطنين موقع صدى البلد الإخباري

ترشيحاتنا

أميمة تمام: أسامة الباز كان صمام الأمان لنظام مبارك .. فيديو

المالية تطرح أجلي خزانة بـ 11.5 مليار جنيه

عضو زراعة النواب يطالب بـ جني محصول القطن آليا

نص إتهامات الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان في قضية تمويل الإرهاب

لا يجوز وصفه بـ قلة الإيمان|متخصص يكشف مسببات الانتحار.. شاهد

خاص .. تعرف على النهاية الحقيقية لمسلسل روبي شقة 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب انفجار مرفأ بيروت..تفاصيل جديدة بشأن ضبط أطنان نترات الأمونيوم في لبنان

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

شاهد... كواليس مران الأهلي من معسكره المغلق ببرج العرب استعداداً للسوبر

شيف الملوك يكشف الأكلات المفضلة لـ الملك سلمان

شاهد|فاروق جعفر يحسم أمر ضم عبد الله السعيد للزمالك

سبب الأزمة الأخيرة لـ أحمد سامي ورحيله عن سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

فيديو

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد في مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ