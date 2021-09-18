سكان بولاق الدكرور يشكون انتشار القمامة

أرسل القارئ جمال فكري شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار القمامة.

قال فكري في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الشهالي من شارع همفرس ببولاق الدكرور من كثرة القمامة التي علي أثرها شب حريق 3 مرات ولم يقم صاحبها بتنظيفها بالإضافة إلى انتشار الحشرات والثعابين وخلافه.

وتابع: نحن سكان المنطقه نرجوكم ارحمونا وارسلوا إلينا بلدوزر وعربيه لرفع هذه القمامة نحن سكان الشارع محرم علينا فتح شباك ونحن في عز الحر بسبب وجود الحشرات والثعابين وخلافه

عليكم ان تتصوروا الوضع.



هذا المنظر من شباك المنزل المجاور

القطعه رقم ٩ من شارع الشهالي من ش همفرس بولاق الدكرور



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