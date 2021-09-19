بالفيديو .. مى عمر تستلم جائزة الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل لؤلؤ فى مهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة مى عمر فيديو لها اثناء استلمها جائزه الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل لؤلؤ فى مهرجان الفضائيات العربية .

وعلقت مى عمر قائلة " شكرا #مهرجان_الفضائيات_العربية علي جائزه الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل #لؤلؤ ".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.



شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.