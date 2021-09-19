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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو .. مى عمر تستلم جائزة الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل لؤلؤ فى مهرجان الفضائيات العربية

صدى البلد

نشرت الفنانة مى عمر فيديو لها اثناء استلمها جائزه الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل لؤلؤ فى مهرجان الفضائيات العربية .

 

وعلقت مى عمر قائلة " شكرا #مهرجان_الفضائيات_العربية علي جائزه الأبداع و التميز أفضل ممثله عن مسلسل #لؤلؤ ".

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مي عمر تحتفل بوجودها الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا لعام 2021

 

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

نجلاء بدر مي عمر احمد داش احمد السقا محمد سامى

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