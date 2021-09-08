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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مي عمر تحتفل بوجودها الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا لعام 2021

صدى البلد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها .

وكتبت  مي عمر : "سعيدة بوجودي في قائمه الأكثر تأثيرا علي السوشيال ميديا لعام 2021، شكرا لدعمكم وحبكم ".
 
تفاصيل إطلالة الفنانة مي عمر ..

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.
 
شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي. 

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مي عمر بفستان قصير مى عمر تحتفل بوجودها الأكثر تأثيرا علي السوشل المديا لعام ٢٠٢١ الفنانة مى عمر

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