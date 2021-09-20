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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تقديم أوراق الترشح لا نتخابات نادي المنيا الرياضي

لجنة تلقي أوراق الترشح
لجنة تلقي أوراق الترشح بالنادي

بدأت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات نادي المنيا الرياضي أعمالها، صباح اليوم الاثنين، خلال اليوم الأول من بدء تلقي أوراق المرشحين المحتملين، حيث تستمر أعمال اللجنة بدءاً من اليوم وحتى الأحد القادم الموافق 26 سبتمبر من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وترأس لجنة تلقي الأوراق وليد فولي مدير عام النادي، و لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة ومسئولي العضوية بالنادي.

كان مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي قد أعلن  انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، وانتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

كما أعلن النادي عن الأوراق المطلوبة للترشح وهي : 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، و2 صورة المؤهل الدراسي ، و 2 صورة الموقف من التجنيد، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث و صورة منه ، و أصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة انابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح و صورة ضوئية ، وصورة من إيصال السداد لآخر عامين.

وجاءت رسوم الترشيح للمناصب كالتالي:
1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة.
1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة .
1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق .
1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن، و 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن، على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

 

المنيا الشباب والرياضة الرياضة صحيفة الحالة الجنائية التسجيل اليوم الأثنين ادارة نائب رئيس بطاقة الرقم القوم اليوم الأول

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