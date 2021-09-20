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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13 للمرة الأولى منذ إطلاقها

الكشف عن سعة بطاريات
الكشف عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13 للمرة الأولى

كشفت شركة آبل الأمريكية عن سعة بطاريات هواتفها الرائدة الجديدة iPhone 13 والتي أعلنت عنها رسميا، الأسبوع الماضي، حيث لم تذكرالشركة أية تفاصيل متعلقة عن البطاريات خلال الإعلان الرسمي. 


وبحسب موقع  GSMArena فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن سعة بطاريات هواتف iPhone 13، والتي تأتي بسعة أكبر من هواتف آيفون 12 السابقة. 

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وجاء هاتف  iPhone 13 mini الهاتف الأصغر في مجموعة هواتف آيفون 13 بسعة بطارية 2438 ملي أمبير في الساعة، بزيادة 9 % عن سابقه، وجاء هاتف iPhone 13  بسعة بطارية 3240 ملى أمبير فى الساعة وبزيادة 15 % عن سابقه.

 
أما بالنسبة لهاتف iPhone 13 Pro فقد كان مفاجآة فجاء ببطارية بسعة أقل من هاتف iPhone 13 حيث حصل على سعة 3125 ملي أمبير في الساعة بزيادة 11 % عن سابقه. 


وحصل هاتف  iPhone 13 Pro Max الهاتف الأغلى والأعلى إمكانيات في مجموعة الهواتف، ببطارية سعة 4373 بزيادة 18.5 % عن سابقه، وهي المرة الاولى التي يأتي فيها هاتف آيفون بهذه السعة الكبيرة.    


وأتي هاتف  iPhone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 120 هيرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، نوتش أقل من السابقة. 


زودت "آبل" iPhone 13 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A15 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.
 

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