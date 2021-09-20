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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن BMW موديل 2021 في مصر |صور

كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن بي ام دبليو الفئة الخامسة موديل 2021

تتميز شركة بي ام دبليو دوماً بتقديم السيارات الفاخرة ذات الأداء القوى والمبهر داخل السوق المصري، ويتضح ذلك من خلال كماليات وحزم مختلفة من التجهيزات، والتي تظهر بشدة في نسختها السيدان الفخمة بي ام دبليو الفئة الخامسة 520 موديل 2021.

 

الأداء الفني

تتمتع السيارة بي ام بليو الفئة الخامسة 520 موديل 2021 بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج  قوة قدرها  170 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر ب250 نيوتن متر عند 2.000 دورة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ساعة في 8.3 ثانية، و سرعة قصوى تقدر ب 226 كم/ساعة.

 

التجهيزات الخارجية

وترتكز السيارة على عجلات بقياس 18 بوصة مع إطارات بقياس 245/45، و مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليزر مع الـ LED و شبكة أمامية متغيرة، و مفتاح و سقف زجاجي كهربائي، تطعيمات خارجية من الكروم، كاميرا خلفية.

 

 

التجهيزات الداخلية

حصلت سيارة بي ام دبليو على خاصية الدخول الذكي، إدارة المحرك بدون مفتاح، مع كاميرا خلفية، مستشعرات أمامية و خلفية، عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد، مثبت سرعة مزود بخاصية الفرامل، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة عامله بنظام IDrive 7.

 

الرفاهية

زودت سيارة بي ام دبليو بقرص داخلي بمساحة 32 جيجا بايت، و يتصل هذا النظام بعدد 12 مكبر صوتي من نوع HI-Fi.، كما تتمتع الداخلية بمكيف هواء رباعي المناطق و نظام BMW Gesture Control  للتحكم عبر حركات اليد و الإضاءة الداخلية من نوع Ambient Light .

 

يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو الفئة الخامسة 520 موديل 2021 في مصر بمليون و200 ألف جنيه.

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