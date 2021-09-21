لمحبي السيارات العائلية..مواصفات كيا سورينتو موديل 2021 في مصر

تعد علامة كيا الكورية الجنوبية من أبرز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، والتي تتميز بإصدارات مختلفة من السيدان و الهاتشباك، بينما فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ SUV انتشرت بشكل مكثف، مثل كيا سورينتو موديل 2021، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية الداخلية و الخارجية، بجانب عناصر التحكم و الرفاهية.

الأداء الفني

تتمتع سيارة كيا سورينتو موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، أما الاخر سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات.

مواصفات الأمن والسلامة

كما جهزت سيارة كيا بحزمة من مواصفات الحماية و الأمان، منها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، و خاصية التوازن عند المرتفعات و المنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل، وبها حساسات ركن خلفية.

التجهيزات الداخلية

تحتوي سيارة كيا سورينتو موديل 2021 على شاشة لمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة بقياس 10.3 بوصة، لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي BOSE يضم 12 مكبر صوت كخيار إضافي، وبها عجلة قيادة متعدد المهام، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد من الجلد، إضافةً إلى شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وعجلات رياضية، ومرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

أسعار كيا سوروينتو موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى A/T / PREMIUM بسعر 549 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة EXCLUSIVE بسعر 749 ألف جنيه .