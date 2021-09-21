عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي السيارات العائلية..مواصفات كيا سورينتو موديل 2021 في مصر

لمحبي السيارات العائلية..مواصفات
لمحبي السيارات العائلية..مواصفات كيا سورينتو موديل 2021 في م

تعد علامة كيا الكورية الجنوبية من أبرز الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، والتي تتميز بإصدارات مختلفة من السيدان و الهاتشباك، بينما فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ SUV انتشرت بشكل مكثف، مثل كيا سورينتو موديل 2021، والتي تضم باقة من التجهيزات الفنية الداخلية و الخارجية، بجانب عناصر التحكم و الرفاهية.

 

الأداء الفني

تتمتع سيارة كيا سورينتو موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 172 حصان، و 229 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، أما الاخر سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات.

مواصفات الأمن والسلامة

كما جهزت سيارة كيا بحزمة من مواصفات الحماية و الأمان، منها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، و خاصية التوازن عند المرتفعات و المنحدرات، وبرنامج دعم الفرامل، وبها حساسات ركن خلفية.

التجهيزات الداخلية

تحتوي سيارة كيا سورينتو موديل 2021 على شاشة لمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة بقياس 10.3 بوصة، لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، مع نظام صوتي وترفيهي BOSE يضم 12 مكبر صوت كخيار إضافي، وبها عجلة قيادة متعدد المهام، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد من الجلد، إضافةً إلى شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وعجلات رياضية، ومرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

أسعار كيا سوروينتو موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى A/T / PREMIUM بسعر 549 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة EXCLUSIVE بسعر 749 ألف جنيه .

كيا كيا سورينتو سورينتو كيا سورينتو موديل 2021

موضوعات متعلقة

لعشاق القوة والرفاهية.. سعر ومواصفات بورشه 911 موديل 2021 في السعودية

كل ما تريد معرفته عن BMW موديل 2021 في مصر |صور

لأصحاب الأعمال الشاقة.. مواصفات فورد اكسبلورر 2021 في الكويت

مقارنة بين كورولا وجراند سيراتو موديل 2021

سوق المستعمل.. سعر فولكس تيجوان SUV موديل 2018

تبدأ من 49 ألف دينار.. تعرف على مواصفات كيا ريو موديل 2021

سعر رينو ميجان موديل 2021 في المغرب

باقة 7000 دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الكويت

ترشيحاتنا

بشرى من الهند بشأن صادرات لقاحات كورونا

بالفيديو.. اللقطات الأولى من حادث أتوبيس الإسكندرية الصحراوي

حنان مطاوع تكشف الموعد الحقيقي لعيد ميلاد والدتها سهير المرشدي

هل يجوز وضع المصحف للزينة؟.. الإفتاء تجيب

لمحبي السيارات العائلية..مواصفات كيا سورينتو موديل 2021 في مصر

هاشم بحري: لدينا ما يسمى بـ أزمة الهوية تبدأ من سن المراهقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

ألف مليون سلامة .. خالد الغندور يدعو لـ مرتضى منصور

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

اختلت عجلة القيادة من السائق.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بالإسكندرية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقطت على وجهها.. مراسلة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب كلب|فيديو

اللقاح في طبق سلطة.. علماء يعملون على استبدال الحقن بخضروات كورونا|صور

أبطال "100 وش" يهنئون صناع فيلم عروستي بالعرض الخاص .. صور

6 وصفات مختلفة.. طريقة عمل الكريب الحلو مثل المحلات

فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

بعد قرار تغريمه.. أحمد سعد يكشف موعد طرح كليب "ع الدوغرى"

صفقة تحولت لصفعة.. مواصفات الغواصات النووية الجديدة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ