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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.

تستعد شركة Lenovo لينوفو الصينية، لإطلاق أحدث منتجاتها من أجهزة التابلت، والذي سيحمل اسم Xiaoxin Pad Pro 12.6، والمتوقع أن يتم إطلاقه قريباً، حيث ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي قرب إطلاق جهاز تابلت جديد.

كشفت أحدث التسريبات عبر الموقع الصيني الشهير ويبو Weibo، أن تابلت لينوفو الجديد سيكون إصدار أعلى من الإصدار الحالي Xiaoxin Pad Pro 2021 في المواصفات والإمكانات، كما أنه سيأتي بشاشة قياس 11.5 بوصة، ومعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ومعدل تحديث عال للشاشة يبلغ 120 هرتز في الثانية، وفقاُ لموقع "Gizmochina" التقني.

 

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وأشار موقع التسريبات الشهير "Digital Chat Station" إلى المواصفات الرئيسية التي سيأتي بها تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6، حيث سيتميز بشاشة من نوع OLED، من إنتاج شركة سامسونج، والتى ستأتي بدقة 1600X2560 بكسل، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية.

 

وسيحتوي تابلت لينوفو المرتقب Xiaoxin Pad Pro 12.6، على كاميرا خلفية مزدوجة، تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ثانية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى من نوع TOF، للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

وسيتم تشغيل جهاز تابلت لينوفو القادم Xiaoxin Pad Pro 12.6، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، وسيأتي بتصميم فائق النحافة، بسمك 5.6 ملليمتر، كما سيزن 565 جرام.

 

وسيمتلك تابلت Xiaoxin Pad Pro 12.6 من لينوفو، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10.200 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، وسيأتي مع شاحن بقوة 30 واط، ومن المقرر أن يتم الكشف عن سعر تابلت لينوفو مع موعد الإطلاق الرسمي المتوقع أن يكون قريباً.
 

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