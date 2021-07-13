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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لينوفو تطلق نسخة محسنة من أجهزة لاب توب ThinkPad X13 G2

لينوفو تطلق نسخة
لينوفو تطلق نسخة محسنة من لاب توب ThinkPad X13 G2

قامت شركة لينوفو Lenovo، بإطلاق نسخة محسنة من أجهزتها للجيل الثاني  من اللاب توب  ThinkPad X13 G2، حيث أضافت معالج جديد وشاشة أكبر، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس 5G للاتصال، مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة.  

وتعتبر النسخة المحسنة من الجيل الثاني من لاب توب لينوفو ThinkPad X13 G2، تحديثا شاملاً للجهاز، حيث قامت لينوفو باستخدام هيكل معدل بالكامل للجهاز، كما يمكن الحصول على جهاز اللابتوب من لينوفو الآن باللون الفضي، والذي ما زال يأتي بقياس 13.3 بوصة، لكن بنسبة عرض أكبر عن السابق حيث يبلغ 10:16 نسبة عرض إلى ارتفاع، مع اختفاء الجزء الكبير الذي كان يوجد أسفل الشاشة في الجيل الأول للجهاز، مما يجعله أكثر أناقة وعصري، وفقاً لموقع "Notebookcheck" . 

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ويعمل لابتوب لينوفو ThinkPad X13 G2 النسخة المحسنة على غرار الجيل الأول بمعالج من نوع Intel و AMD، بينما من المتوقع أن يحصل على معالج من طراز Ryzen قريبا، حيث يتوقع البعض حصوله على معالج AMD Ryzen 5000، ويعمل معالج Tiger Lake بأداء جيد، والذي يستفيد من حدود الطاقة المرتفعة، كما يأتي بمروحة ليست مزعجة بالرغم من صوتها الذي يعتبر أعلى مقارنه بالجيل الأول الهادئ تماماً.

يحتوي لابتوب لينوفو  ThinkPad X13 G2 على تقنية الجيل الخامس 5G، وكذلك تقنية LTE المدمجه، بالإضافة إلى منفذي USB-C الحديثين بما في ذلك Thunderbolt 4 و USB 4، وكذلك منفذ USB-A، ومخرج HDMI، وعلى عكس العديد من أجهزة Ultrabook الحديثة، فإن مستخدم جهاز لابتوب لينوفو لن يحتاج إلى أي محولات.

ويعد خيار الشاشة بقياس 1920x1200 بكسل جيداً، حيث الألوان الدقيقة، لكنه ليس ساطع بالشكل الكافي، حيث يعمل بمعدل 300 شمعه فى المتر المربع، فيما يعتبر خيار الشاشة بقياس 2560x1600 هو الحل المثالي، كما أنها لا تؤثر على عمر البطارية، بينما تعد لوحة المفاتيح هي الأسوأ مقارنة بالجيل الأول من الجهاز، حيث المفاتيح أكثر تسطحاً، مع انخفاض ملحوظ فى حركة المفاتيح.
 

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