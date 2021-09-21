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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة التضامن: 300 عارض حرف يدوية يشاركون في "ديارنا"

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض ديارنا يضم 300 عارض، حيث تم البدء بعدد قليل ثم تم التوسع فيه، موضحة أن بعض العارضين يعرضون منتجات عارضين آخرين تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تستهدف تقليل أعداد العارضين منعا للتزاحم.

وأضافت "القباج" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية “ الأولى المصرية”، أن هذا المعرض يستهدف خدمة أصحاب الحرف التراثية، كما أن هذا العام شهد إدخال صناعة الأثاث والموبيليا على غرار ما حدث في أرض المعارض بمدينة نصر في محافظة القاهرة، موضحةً أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم على اقتصاديات على غرار ما حدث في منطقة شرق أسيا، وهو ما حاول الدولة المصرية ان تنتهجه في هذه الفترة من خلال الترويج لها عبر المعارض المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة تدعم صغار العارضين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض كبيرة، وبالتالي فإنها تنوع من أشكال دعمهم ما بين قروض ميسرة وأدوات إنتاج مجانية وغيرها، ثم الحصول على مصروفات إدارية بنسبة 7% عندما تحقق المشروعات النجاح، مضيفة: “لدينا 430 مركز أسر منتجة تدرب السيدات على صناعة المنتجات، بالإضافة إلى 72 مركز تكوين مهني تدرب الشباب على المنتجات الخشبية والنحاسية وغيرها، ونركز على استخدام الموارد البيئية حتى تكون مواد صديقة للبيئة”.

وأكدت: “الانفتاح على الدول الأخرى رفع مستوى الذوق، ولم أشعر أن هناك منافسة في المعرض بقدر ما أنهم يتعاونون مع بعض، فهم لا يتعاملون كرجال أعمال كبار، كما أنهم يدخلون في شراكات”.

وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج المشروعات الصغيرة ومتناهية محافظة القاهرة أصحاب الحرف التراثية

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