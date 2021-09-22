رسميا.. أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية المصرية وعماد متعب نائبا

استقرت رابطة الأندية المصرية، على اختيار أحمد دياب، رئيسا للمكتب التنفيذي للرابطة.

جاء ذلك خلال جلسة إجراءات المكتب التنفيذي للرابطة التي أقيمت اليوم في مقر اتحاد كرة القدم.

واختير عماد متعب نجم الأهلي السابق، نائبا لأحمد دياب رئيس الرابطة، وعامر حسين في منصب المشرف على لجنة المسابقات.

وتم تعيين ثروت سويلم متحدثا عن اللجنة.

وعقد المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول لمسابقة الدوري العام جلسة إجراءات برئاسة اللواء صفي الدين بسيوني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا.

وتم الإعلان بالتوافق مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على استمرار مندوبي الاتحاد في المكتب التنفيذي وهم :اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كداعمين للأعضاء المختارين من قبل الأندية وترك حرية تشكيل هيئة المكتب فيما بينهم.

كما تم الاستقرار على اختيار أحمد دياب رئيسًا للمكتب التنفيذي للرابطة، على هذا الأساس، وعماد متعب نائبا.