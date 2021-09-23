البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الحديدة بزورقين مفخخين

أعربت البحرين، اليوم الخميس، عن إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي مدينة الصليف بالحديدة بزورقين مفخخين.

وأدانت وزارة خارجية البحرين في بيان صادر اليوم، الخميس، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينة الصليف بالحديدة بزورقين مفخخين، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية، وتهديدًا خطيرًا لحركة الملاحة.

وأشادت وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الزورقين المفخخين وتدميرهما.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس، الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي في الحديدة.

وأوضح التحالف أن "الزورقين كانا يهدفان لتعطيل الملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، لافتا إلى أن تدميرهما تم يوم الاثنين بعد عملية استخباراتية دقيقة للنشاط العدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل الميليشيا الحوثية".