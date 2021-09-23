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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخلاف الجمبري.. 5 أسماك غنية بـ الأوميجا 3 تعرف عليها

الاوميجا 3
الاوميجا 3

السمك غذاء صحي غني بالبروتين، وهو مهم بشكل خاص لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية لا تنتجها أجسامنا بمفردها.

تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 دورًا أساسيًا في صحة الدماغ والقلب، وقد ثبت أوميغا 3S لتقليل الالتهاب و تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إنها مهمة أيضًا للنمو قبل الولادة عند الأطفال.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون وسمك السلمون المرقط والسردين والتونة الباكورة، والتي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3.

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تأثير أوميجا 3 علي مرضي السكر والضغط

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مكمل غذائى .. خبير : كلوسيز يحتوي على أوميجا 3 ويقوى مناعتك

أسماك يتوفر فيها حمض الأوميجا-3 

خاصة الأسماك الدهنية في المياه الباردة، مثل: “سمك السلمون، وسمك الإسقمري- الماكريل-، والتونة، والرنجة، والسردين”.

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر المرتبطة بتناول الأسماك بشكل منتظم. تجد الملوثات مثل الزئبق وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) طريقها إلى مياه الأرض والبحيرات والمحيطات من نفاياتنا المنزلية والصناعية، ثم إلى الأسماك التي تعيش هناك.

اصدرت وكالة حماية البيئة (EPA) وFDA مبادئ توجيهية مشتركة للنساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات، والأطفال.

ينصحون هذه المجموعات بتجنب الأسماك ذات المستويات العالية من التلوث بالزئبق ، والتي تشمل عادة:

  • قرش
  • سمك أبو سيف
  • ماكريل
  • سمك القرميد

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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