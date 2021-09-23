سيدات فراعنة السلة يواجهن الكاميرون بربع نهائي بطولة إفريقيا

يلتقى اليوم الخميس، منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره الكاميروني في منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية "لأفروباسكت"، التي تقام بالكاميرون وتستمر حتى 26 من الشهر الجارى.



ونجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى ، من الفوز في أول مواجهاته ببطولة الأفرو باسكت ، على منتخب غينيا بنتيجة 102 – 58. ثم الخسارة امام السنغال، بينما تغلب على تونس وتأهل لربع النهائي.



وتضم قائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية كلا من ريم طلعت، هاجر عامر ،ندى نافع، نور على ، رنيم الجداوى، هالا مصطفى، يسرا اشرف، نورهان فؤاد، فريدة وائل ، نادين السلعاوى، ثريا محمد، ريم موسى.