البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي لطائرات مسيرة باتجاه السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي تجاه مدينة جازان وإطلاق 3 طائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأراضي السعودية.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها بكفاءة وبسالة الدفاعات الجوية السعودية وتصديها بحزم للصاروخ الباليستي والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، وجهودهم في إحباط الاعتداءات والمخططات الحوثية الإجرامية.

كما أكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها.

ودعت الخارجية البحرينية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتكثيف الجهود لدحر الإرهاب، وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة برمتها.