بدء مؤتمر مهرجان المسرح القومي بدقيقة حدادا على روح المشير طنطاوي

بدأ المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح بدقيقة حدادا على روح المشير طنطاوي.

قال يوسف إسماعيل رئيس المهرجان :"أتقدم بالشكر للاهتمام بالدورات الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح، حابب ارحب بالاستاذ فاروق فلوكس، الدورة هذه السنة باسم الكاتب المسرحي المصري، المهرجان لاحظ دور المؤلف في العمل المسرحي لذلك بدورنا كمهرجان قومي نلقي الضوء على كل الحرف المسرحية المختلفة وعلى رأسها التأليف".

وتابع قائلاً: " لولا المؤلف لما كان العرض المسرحي، كما حدثت شوشرة السنوات الماضية عن تاريخ الترجمة واصبح هناك تشويش للتاريخ المسرحي لذلك لابد ألا ندع فرصة للآخرين لتشويه هذا التاريخ".

من المقرر أن يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها ، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.