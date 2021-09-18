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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد توفيق عبد الحميد.. ترأس المسرح القومى وابتعد عن الوسط الفنى لهذا السبب

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد

يحتفل اليوم الفنان القدير توفيق عبد الحميد بعيد ميلاده حيث انه من مواليد مثل هذا اليوم لعام 1956 .

 

 التحق الفنان توفيق عبد الحميد  بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم إلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983.

 

بدأ  توفيق عبد الحميد مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون.

 

 ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها  أم كلثوم، آوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، بوابة الحلواني  .

 

إما وفي السينما  فقد شارك توفيق عبد الحميد  فيعدد من الأفلام  أبرزها مافيا،أمير الظلام،حلم العمر.

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عمل الفنان توفيق عبد الحميد مديراً للمسرح القومي لفترة ، ثم تؤلى رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ، وتقدم باستقالته . 

 

منذ عام 2010 إبتعد الفنان توفيق عبد الحميد عن الفن ، وقد حاول المنتج جمال الع\ل إعادته من خلال عمل درامى إلا أنه رفض . 

 

وكشف توفيق عبد الحميد فى حوار تليفزيونى نادر له ، أن سر الابتعاد يعود إلى عدم رغبته فى تقديم أدوار لا تليق بالثقة التي أسسها مع جمهوره .

 

 

 

توفيق عبد الحميد الفنان توفيق عبد الحميد مافيا المسرح القومي كلية الحقوق

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