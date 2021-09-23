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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وباء يحصد أرواح العشرات في نيجيريا

كوليرا
كوليرا

أعلن مسؤول حكومي نيجيري، مقتل 329 شخصا منذ مارس الماضي بسبب تفشي الكوليرا في ولاية شمال نيجيريا.

وقال سليمان إيلياسو، ضابط مراقبة الأمراض في نيجيريا، إن 11،475 بلاغ في اشتباه للإصابة بالكوليرا قد تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء 44 منطقة حكومية محلية في نيجيريا منذ مارس الماضي.

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وقال إيلياسو إنه تم تعافي 11115 بالكامل، في حين توفي 329 شخصا، مشيرا إلى أن 31 حالة لا تزال تتلقى علاجا من ثلاث مناطق حكومية محلية في الدولة.

يذكر أن الكوليرا هو مرض شديد يتميز بأعراض شديدة، وتبدأ بشكل مفاجئ بإسهال مائي حاد الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بالجفاف الشديد.

وظلت اندلاع الكوليرا في نيجيريا مستمرا، ويحدث سنويا في الغالب خلال موسم الأمطار وغالبا ما يكون في مناطق ذات صرف سيئ، ومكتظة، وتتعرض لنقص الطعام النظيف والمياه، والمناطق التي تكون فيها التغوط المفتوح هي ممارسة شائعة.

الجفاف الشديد موسم الأمطار شمال نيجيريا الكوليرا كوليرا في نيجيريا

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