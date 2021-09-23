تحالف أوكوس واحتمالات التصعيد والاحتواء.. هل تطلق فرنسا يد الإرهاب في أفريقيا انتقاما؟.. انضمام باريس ودفع التعويضات خيارات الاسترضاء المطروحة.. والناتو في خطر

عشرات المليارات..تفاصيل خسائر فرنسا بـ"طعنة الخيانة"

لماذا غضب فرنسا يشكل خطراً واسع النطاق؟

فرنسا تفكر في الانسحاب من حلف الناتو

شكل إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تأسيس شراكة أوكوس الأمنية العسكرية لأمن المحيطين الهادئ والهندي ضربة مؤلمة لفرنسا، إذ ألغت أستراليا بسبب التحالف الجديد صفقة غواصات كانت تنوي شراءها من فرنسا واستبدلتها بصفقة غواصات تعمل بالدفع النووي مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لإذاعة مونت كارلو الدولية، أدى فسخ أستراليا العقد الموقع مع فرنسا لشراء 12 غواصة إلى إلحاق ضرر بشركة "نافال جروب" وتسبب بخسارة أرباح طائلة للمجموعة الفرنسية للصناعات الدفاعية التي تعتزم الدخول في محادثات مع كانبيرا للحصول على تعويضات.

خسارة فادحة

شكل الأمر ضربة قاسية لفرنسا التي خسرت أكبر عقد أسلحة وقعته في تاريخها مع دولة أجنبية لبناء غواصات ذات دفع تقليدي غير نووي بالديزل والكهرباء. وكانت أستراليا قدرت قيمة العقد بخمسين مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) عند إطلاق المشروع عام 2016، وأعيد تقديره لاحقا بـ89 مليار دولار (56 مليار يورو) بعد الأخذ بالتضخم على طول مدة البرنامج.

وأوضحت مجموعة نافال جروب أن مبدأ التعويضات المالية وارد وفق حالات مختلفة، بما فيها فسخ العقد من طرف واحد. وأدرجت هذه الحالات بشكل مفصل في اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2019 والذي كان بمثابة "مجموعة قواعد في 1500 صفحة تطبق على البرنامج" وكان من المفترض أن يتبعها الشريكان حتى العام 2056.

وذكرت المجموعة الفرنسية أن العمل كان جاريًا على المراحل الأولية فقط من المشروع وتم دفع قيمة الفواتير بشأنها. وفي هذا السياق، أنجزت مرحلة المراجعة الوظيفية الجارية منذ 2019 لاستعراض كل الوظائف التي ينبغي أن تكون الغواصات قادرة على إتمامها، وكانت باريس تأمل في إتمام المرحلة التالية من العقد المتعلقة بـ"التصميم الأساسي" للغواصات والبالغة قيمتها حوالى ثلاثة مليارات دولار أسترالي (1,9 مليار يورو). وبالتالي كان أمام كانبيرا مهلة متاحة للانسحاب قبل الخوض في نفقات أضخم.

غير أن العقد فسخ في وقت باكر، وبالتالي فإن التعويض المترتب يفترض أن يكون أدنى بكثير من التعويضات التي دفعتها باريس أواخر 2015 بعد ثمانية أشهر من المفاوضات مع موسكو بشأن بيع حاملتي طائرات من طراز "ميسترال"، بعد فسخها العقد إثر الاجتياح الروسي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

غضب فرنسا خطر

وبعد أيام من إعلان شراكة أوكوس وإلغاء أستراليا صفقة الغواصات الفرنسية، استدعت باريس سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا، احتجاجا على ما تزعمه من إعلان التحالف بشكل مفاجئ ومن وراء ظهرها وكذلك على إلغاء صفقة الغواصات.

وحذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من أن استبعاد فرنسا من الاتفاقية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 يشكل خطأً استراتيجياً، موضحة أن باريس لا تزال حليفاً قوياً لا سيما في إطار حلف الناتو والحرب ضد الإرهاب.

فقد تصدرت فرنسا زمام المبادرة في العمليات القتالية ضد الإرهابيين النشطين في منطقة الساحل الأفريقي وفي الأسبوع الماضي قتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء.

أكثر من ذلك، فإن فرنسا هي الشريك العسكري الرئيسي الوحيد في القارة الأوروبية لبريطانيا ولها مصالح استراتيجية مشتركة في منطقة من الواضح أنها تفقد أهميتها في نظر الولايات المتحدة. وقالت "التايمز إنه في هذا السياق، لا يجب السماح بتصعيد الموقف وخاصة بعد أن قررت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إلغاء قمة كانت مقررة مع نظيرها البريطاني.

وتابعت الصحيفة أن "العلاقات في أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث، مع وجود خلاف بين الحكومتين حول ضوابط الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضية المهاجرين الذين يسعون للعبور إلى بريطانيا ومسألة إيرلندا الشمالية".

أما الحل بالنسبة للصحيفة فهو أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في نيويورك أن يتم الاقتراح على فرنسا "بصفتها اللاعب الأوروبي الاستراتيجي الرئيسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.

هل يسمع الناتو صدى أوكوس؟

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه على خلفية الشراكة الأمنية الجديدة بين أستراليا والولايات وبريطانيا، تبحث باريس الانسحاب لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختار التصعيد ردا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبيع الغواصات النووية لأستراليا، التي بدورها ألغت صفقة غواصات اعتيادية كانت تسعى لاستيرادها من فرنسا، خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأشارت إلى أن إحدى الأفكار التي تدور هي انسحاب فرنسا من هيكل القيادة العسكرية المتكاملة لحلف الناتو، والتي عادت للانضمام إليه عام 2009 بعد غياب دام 43 عاما، معتبرة أنه على الرغم من تصريحات ماكرون في العام 2019 بقوله إن الناتو "ميت سريريا"، فإن فكرة انسحاب فرنسا من الحلف ستكون خطوة "راديكالية". وأضافت أن فرنسا تشعر بالإهانة ولن تنسى بسهولة ما تراه صفعة أمريكية على الوجه.