القس إكرام لمعي يكشف تفاصيل ومفهوم "الحريات الدينية"

قال القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية المسيحية، إن الحريات الدينية هي حرية في العبادة وبناء الكنائس ودور العبادة بشكل عام، وأن يكون هناك حرية في الأفكار، والتعاون بين الأطياف المختلفة بين المسلمين والمسيحيين.

وأضاف إكرام لمعي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحريات الدينية هي الحركة بين الأديان، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك حرية للفرد في إختيار الأديان.

لا بد أن يكون هناك نضوج إنساني

وتابع إكرام لمعي، أنه لا بد أن يكون هناك نضوج إنساني، في التعامل بين الناس، حتى مع المختلفين عنهم في الأفكار.

وأشار رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية المسيحية إلى أن المفهوم الذي كان سائدا للحريات الدينية منذ يوليو 1952 حتى المرحلة الحالية ، كان ينص على بعض المواد البسيطة كترميم الكنائس، أو إنشائها.