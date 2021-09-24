بأحدث المعالجات.. Meizu تطلق رسميا ثلاث هواتف ذكية جديدة

أطلقت شركة Meizu الصينية ثلاث هواتف جديدة، كأحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها الذكية "18"، وقدمت كلا من 18X و 18s و 18s Pro، التي تم إطلاقها للأسواق الصينية، على أن يتم إطلاقها خلال الأيام القادمة للأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "Newsbytesapp" ، فقد تميزت هواتف شركة Meizu الصينية، بمعدل تحديث عال للشاشة والذي يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع بطارية كبيرة، بالإضافة إلى أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وتعمل جميع الهواتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

مواصفات هاتف Meizu 18X

يأتي هاتف Meizu 18X بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، قياس 6.6 بوصة والتي تأتي بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

حصل هاتف Meizu 18X الذكي، على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

يتم تشغيل الهاتف الذكي Meizu 18X، بمعالج Snapdragon 870، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويملك الهاتف بطارية كبيرة سعة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، ويعمل بواجهة المستخدم Flyme 9.2 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

كلف الهاتف الذكي Meizu 18X 407 دولار "أي ما يعادل 6300 جنيه مصري".

مواصفات هاتف Meizu 18s

جاء هاتف Meizu 18s بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.2 بوصة، وبجودة عرض QHD+، والتي تأتي بدقة 1440X3200 بكسل، ويأتي الهاتف بتصميم مثقوب، وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



لمحبي التصوير، فإن هاتف Meizu 18s، جاء بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها جاءت بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجا بيكسل، وللتصوير السيلفي، جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

يعمل هاتف Meizu 18s بمعالج Snapdragon 888+، من شركة كوالكوم الأمريكية، ويحتوي على بطارية سعة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 36 واط، يتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم Flyme 9.2 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.



جاء هاتف Meizu 18s بسعر 712 دولار "أي ما يعادل 11 ألف جنيه مصري".



مواصفات هاتف Meizu 18s Pro

حصل هاتف Meizu 18s Pro، على شاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، والتي تأتي بجودة عرض QHD+، وبدقة 1440X3200 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، كما يأتي بتصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ولعشاق التصوير، فإن الهاتف الذكي Meizu 18s Pro، يحتوي على كاميرا رباعية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر TOF، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل.

يتم تشغيل هاتف Meizu 18s Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 888+، ويحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويعمل بواجهة المستخدم Flyme 9.2 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

يأتي الهاتف الذكي Meizu 18s Pro بسعر 836 دولار "أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري"، لنسخة 12\256 جيجا بايت.