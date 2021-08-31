تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتفى Meizu 18s وMeizu18s Pro

كشفت تسريبات مواصفات هاتفى Meizu 18s و Meizu18s Pro من شركة Meizu بعد اعتمادهما من وكالة TENAA للهواتف الذكية، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتفان بأحدث معالجات من شركة كوالكوم الأمريكية.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتفى Meizu 18s و Meizu18s Pro سيأتيان بمواصفات كبيرة للغاية في الشاشة والكاميرا ، بالإضافة إلى تقديم معالج ذو أداء قوى للغاية مع بطارية كبيرة، وفيما يلى المواصفات التي سيأتي بها الهاتفان.



هاتف Meizu 18s



سيأتى هاتف Meizu 18s بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.2 بوصة بدقة 1440 بكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعرات 64 ميجابكسل و 16 ميجابكسل و 8 ميجابكسل، كما تقدم الكاميرا الأمامية دقة 20 ميجابكسل، مع معالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية.



هاتف Meizu18s Pro



يقدم هاتف Meizu18s Pro شاشة قياس 6.7 بوصة AMOLED بدقة 1440 بكسل وأربع كاميرات في الخلف بتشكيل L، مع مستشعرات 64 ميجابكسل و 16 ميجابكسل و 8 ميجابكسل، و2 ميجابكسل، ومعالج من نوع + Snapdragon 888 وهو أقوى وأحدث معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

ومن المحتمل أن يحصل هاتفى Meizu 18s و Meizu18s Pro على بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير مع خاصية الشحن السريع السلكى ب 45 واط، كما من المقرر أن يتم إطلاق الهاتفين في بداية أو منتصف شهر سبتمبر المقبل.



