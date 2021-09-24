انطلاق مبادرة «معاً نطمئن..سجل الآن» بأسوان

تواصل محافظة أسوان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

وفي هذا الإطار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات تزامناً مع وصول أتوبيس التوعية اليوم بمدينة أسوان وإنطلاق مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن » على مدار يومى الجمعة والسبت والتي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

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موجهاً بقيام مجموعة من الأتوبيسات المجهزة التابعة لديوان عام المحافظة بدعم مديرية الشئون الصحية لتجوب كافة القرى والمدن والمراكز بحيث يضم كل أتوبيس فريقاً من التواصل المجتمعي بالمديرية والذين يرتدون زياً مخصصاً ، ومزودين بأجهزة " تابلت " لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ، والرد على جميع إستفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة أنطلقت اليوم أمام المسجد الجامع لإستثمار تواجد المصلين في صلاة الجمعة ، كما ستتواجد غداً بميدان المحطة ثم تتحرك لحى المحمودية بأعتباره أكثر الأحياء في الكثافة السكانية وتستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن ، وتضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسحيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

وأشار إيهاب حنفي إلى أنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم علي مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان ، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو ، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو ، ومركز شباب مدينة إدفو ، علاوة على مركز شباب السباعية شرق .

هذا وفى سباق مع الزمن تشهد مدينة أسوان تنفيذ أكبر عملية جراحية لأول مرة منذ عقود لإحلال وتجديد شبكات ومحطات وروافع البنية التحتية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية.

وفي هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هذه المشروعات الجارى تنفيذها للقضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب وهو الذى لا يتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة السياحية بتأثيره السلبى على الطرق الداخلية ، بجانب أنه يؤثر على إنتظام تدفق مياه الشرب بسبب تكرار وتعدد الكسورات والطفح .

وأشاد محافظ أسوان بالدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، وأيضاً بالإعتمادات المالية التي قامت الحكومة بتوفيرها لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال زياراته المتعاقبة للمحافظة .