حبس شخصين لسرقتهما سبيكة ذهبية من أحد المصانع

قررت جهات التحقيق، حبس، شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة سبيكة ذهبية من داخل مصنع ذهب وعرضها للبيع بثمن بخس بأسواق الجمالية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة قيام شخص بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، أمكن ضبطه ، وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية ، وبحوزته سبيكة ذهب تزن حوالى 50 جرام "مجهولة المصدر".

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب - كائن بمحافظة القليوبية، أمكن ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة" .

وبإستدعاء المجنى عليه صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية، تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.