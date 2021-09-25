اليمن .. المعارك تتواصل في مأرب .. والهدوء الحذر يلف شبوة‎‎

تواصلت المعارك العنيفة الجمعة، بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثيين في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وسط غارات جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، مستهدفة تجمعات وتعزيزات الحوثيين العسكرية.

وقال مصادر عسكرية يمنية، لشبكة “إرم نيوز“، إن المواجهات ما تزال مستمرة حتى اللحظة بين الطرفين، في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، جنوبي محافظة مأرب، بعد أن تمكنت القوات الحكومية في وقت سابق من يوم الجمعة، من استعادة مرتفعات ”ملعاء“ الجبلية، عقب ساعات من سيطرة مليشيات الحوثيين عليها.

وذكرت المصادر، أن سيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ”ملعاء“ التي تعتبر منطقة ”مخنق جبلي“ استراتيجي، عززت من موقفها الميداني، وتدور حاليًا معارك عنيفة في محيط هذه المرتفعات الجبلية الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة جنوبًا، شهدت قتلى وجرحى من الطرفين.

وتمكنت القوات الحكومية المسنودة من طائرات التحالف العربي، من التصدي لهجمات مليشيات الحوثيين التي استهدفت مواقعها في مديرية العبدية، المتاخمة لمديرية حريب من جهة الجنوب، بعد أن دارت معارك عنيفة بين الجانبين، قتل وأصيب على إثرها العشرات.

وفي محافظة شبوة، جنوب شرق مأرب، شهدت جبهات القتال في مديريات بيحان، عين وعسيلان، التي سيطرت عليها مليشيات الحوثيين خلال الأيام الماضية، هدوءًا حذرًا حتى مساء يوم الجمعة، باستثناء بعض المناوشات في مديرية عسيلان، شمالي شبوة، طبقًا لمصادر محلية.

وإلى الجنوب الغربي من شبوة، أعلنت ”المقاومة الجنوبية“ في محافظة أبين، جنوبي البلاد، الجمعة، تصديها بمساندة مسلحين قبليين، لهجوم شنته مليشيات الحوثيين على أحد المواقع الخاضعة لسيطرتها بجبهة ”أمحلحل“، بمديرية لودر، شمالي المحافظة المحررة، المتاخمة لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت صفحة ”المركز الإعلامي لجبهة ثرة – لودر“ على فيس بوك، أن مليشيات الحوثيين، صعّدت الجمعة من تواجدها في المناطق المحاذية لجبهة ”ثرة“ وجبال منطقة ”أمحلحل، وتدفع بتعزيزات بشرية وآلياتها العسكرية باتجاه هذه المناطق، مستحدثة مواقع عسكرية جديدة لها.