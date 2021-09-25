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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس الوزراء: روسيا ستظل موردا للطاقة يعتمد عليه

صدى البلد

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك  في خطاب ألقاه عبر الدوائر التلفزيونية أمام مؤتمر الأمم المتحدة للطاقة إن روسيا ستظل موردا للطاقة يعتمد عليه للأسواق العالمية.

 

وكان نوفاك يتحدث على خلفية شكاوى من أن شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم لا تفعل ما يكفي لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث ترتفع أسعار الغاز.

 

وتقول جازبروم إنها تفي بالتزاماتها التعاقدية بشأن إمدادات الغاز لكامل عملائها.

 

ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بأكثر من 250% هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثر على قطاعات تعتمد على الغاز في إنتاجها مثل مصانع الأسمدة.

 

وقال نوفاك إنه من المهم أن تقلل قطاع الطاقة العالمي من تأثيره على المناخ، لكنه أضاف أنه من المهم عدم تقييد الوصول إلى مصادر الطاقة.

 

وقال "ينبغي عدم استخدام قضايا المناخ ذريعة خلال المنافسة بأسواق الطاقة".

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