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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من مكتوم بن محمد بعد تعيينه وزيرا للمالية في الإمارات

مكتوم بن محمد يعلق
مكتوم بن محمد يعلق على تعيينه وزيرا للمالية في الإمارات

علق الشيخ  مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في دولة الإمارات.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد في تغريدة على تويتر"أتقدم بالشكر للشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة".

وتابع مكتوم بن محمد "أسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها.. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي".

وكان نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن التشكيل الجديد للحكومة الإماراتية التي ضمت تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.

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وشمل التشكيل الحكومي الجديد، تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، بجانب تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس دولة الإمارات ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية.

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