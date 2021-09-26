عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الجميع الآن يحاولون تغطية الدول التى لم يتم تطعيمها بلقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدراسات العلمية على مستوى العالم تؤكد أن تحورات الفيروس والمرض الشديد تكون سارية على غير المطعمين.

 

وأضافت"غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن المناعة المجتمعية تخص كل دولة.

 

وأشار إلى أن كل الدول الآن تحاول تغطية الدول التى لم يتم تطعيمها ، بحيث أنه لا ينتج تغيرات شديدة لهذا الفيروس.

 

وفى سياق أخر، قال دكتور محمد عبد الفتاح،  رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن كل اللقاحات  الخاصة بكورونا التي يتم إستخدامها في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية ومعترف بها كل العالم.

 

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية “صدى البلد”، أن  بعض الدول اشترطت لقاحات معينة للدخول الى اراضيها، مشيرا إلى أن كل دولة لها حق في استخدام اى لقاح.

 

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة أنه تم توفير لقاحات فايزر وجونسون واسترازينكا.

 

وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم تصنيع أكثر من 2 ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، مؤكدا أنه سيتم إستخدامه قريبا، إضافة إلى  وجود 500 مركز تطعيم على مستوى الجمهورية. 

 

طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا

 

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تلقي اللقاح كورونا لأغراض السفر سيكون خلال 72 ساعة من التسجيل على الموقع.

 

وافادت الوزيرة، بطرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك" خلال منتصف شهر أغسطس القادم في أكثر من 500 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال جرعات من لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون" خلال الفترة القادمة لأغراض السفر من خللا ال126 مكتبًا الذي تم تفعيل العمل بهم لاستخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح والمؤمنة حيث تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).
                                                                                    
وأوضحت الوزيرة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا، كما ناشدت الوزيرة كافة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على مكتسبات التصدي لـ جائحة فيروس كورونا. 

وزارة الصحة هذا الصباح المناعة المجتمعية المرض الشديد تحورات الفيروس

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ