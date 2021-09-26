الصحة: الجميع الآن يحاولون تغطية الدول التى لم يتم تطعيمها بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن الدراسات العلمية على مستوى العالم تؤكد أن تحورات الفيروس والمرض الشديد تكون سارية على غير المطعمين.

وأضافت"غانم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، إن المناعة المجتمعية تخص كل دولة.

وأشار إلى أن كل الدول الآن تحاول تغطية الدول التى لم يتم تطعيمها ، بحيث أنه لا ينتج تغيرات شديدة لهذا الفيروس.

وفى سياق أخر، قال دكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن كل اللقاحات الخاصة بكورونا التي يتم إستخدامها في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية ومعترف بها كل العالم.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الدول اشترطت لقاحات معينة للدخول الى اراضيها، مشيرا إلى أن كل دولة لها حق في استخدام اى لقاح.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة أنه تم توفير لقاحات فايزر وجونسون واسترازينكا.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم تصنيع أكثر من 2 ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك، مؤكدا أنه سيتم إستخدامه قريبا، إضافة إلى وجود 500 مركز تطعيم على مستوى الجمهورية.

طرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تلقي اللقاح كورونا لأغراض السفر سيكون خلال 72 ساعة من التسجيل على الموقع.

وافادت الوزيرة، بطرح أول 10 ملايين جرعة من الإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا "فاكسيرا سينوفاك" خلال منتصف شهر أغسطس القادم في أكثر من 500 مركز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استقبال جرعات من لقاحي "فايزر وجونسون أند جونسون" خلال الفترة القادمة لأغراض السفر من خللا ال126 مكتبًا الذي تم تفعيل العمل بهم لاستخراج الشهادات الموثقة لتلقي اللقاح والمؤمنة حيث تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).



وأوضحت الوزيرة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية أكبر انخفاض في عدد إصابات فيروس كورونا، كما ناشدت الوزيرة كافة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على مكتسبات التصدي لـ جائحة فيروس كورونا.