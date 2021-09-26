3 هواتف ذكية متوقع إطلاقها خلال أيام.. أبرزها Galaxy M52 من سامسونج

تستعد شركة سامسونج، والعديد من العلامات التجارية، لإطلاق هواتف ذكية جديدة في الهند يوم 28 سبتمبر الجاري.



وبحسب ما ذكره موقع "indian express"، ستعلن شركات صينية مثل موتورولا Motorola و iQOO عن أجهزة جديدة قريبا، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز مواصفات الهواتف التي سيتم إطلاقها في الهند خلال أيام.

3 هواتف ذكية سيتم إطلاقها قريبًا

1. هاتف Motorola Edge 20 Pro من موتورولا:

من المتوقع إطلاق هاتف موتورولا Motorola Edge 20 Pro قريبا في الهند، حيث نشرت الشركة إعلانًا تشويقيا على حسابها بتويتر، يعرض صورة الهاتف القادم بدون ذكر اسمه ويحتوي على إعداد كاميرا ثلاثية مشابه للإصدار السابق للشركة.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فسوف يأتي الجهاز بشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 144 هرتز وتدعم تقنية HDR10 +، وسيتم تشغيل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات TurboPower، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.



2. هاتف Galaxy M52 من سامسونج:

نشرت شركة أمازون صفحة مخصصة تؤكد أن سامسونج تخطط للكشف عن هاتف Galaxy M52 5G في الهند في 28 سبتمبر، وفقًا للقائمة، سيوفر هاتف Galaxy M52 5G المرتقب إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية، يتميز بشاشة مثقبة ومستشعر بصمة جانبي، يؤكد الملصق الترويجي أن الجهاز سيحتوي على تصميم نحيف يبلغ 7.4 ملميتر، ويستمد القوة من معالج Snapdragon 778G بحجم 6 نانومتر، ويحتوي الجهاز على شاشة من نوع AMOLED مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.



3. هاتف iQOO Z5 5G من iQOO:



أكد فرع iQOO الهندي على “تويتر”، أنها ستحضر أحدث هواتف ذكية إلى الهند تحت اسم iQOO Z5، وسيُعقد حدث الإطلاق في 27 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف iQOO Z5 5G، شاشة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يمكن أن يأتي مع شحن سريع 55 وات ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، يشاع أيضًا أن الهاتف الذكي متوسط ​​المدى يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.