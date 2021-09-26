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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بدهان واجهات العمارات التاريخية ومصادرة التاكتك المخالفة

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية المفاجئة ببعض الشوارع الداخلية وسط مدينة أسوان، ورصد وجود تجمع وتراكم مائى بشارع سينما أبو شوك؛ فأعطى توجيهاته للمسئولين بالوقوف على أسبابها وسرعة إصلاح وصيانة خط الصرف الصحى، مع قيام مديرية الطرق بإعادة الشيء لأصله ورصف الجزء الذى سيتم حفرة لتسهيل حركة المارة والمركبات.

 

وكلف المحافظ، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة بعض الكرافانات المخالفة بنفس الشارع ، مع تخصيص المساحات والفراغات المختلفة في إقامة ساحات انتظار للسيارات مخططة، علاوة على دهان واجهات العقارات التاريخية طبقاً لمنظومة التنسيق الحضارى وذلك بالتعاون مع أصحاب هذه العقارات .

 

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كما شدد اللواء أشرف عطية على قيام مسئولي إدارة المرور بتكثيف حملاتها على مركبات التوك توك، وضبط ومصادرة المخالف منها لتحقيق السيطرة المرورية المطلوبة ، وهو الذى يتوازى مع قيام مسئولي الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات أولاً بأول ورفع كافة كميات القمامة والتراكمات والمخلفات بالأسواق والشوارع الرئيسية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل ، وألتقى أشرف عطية أثناء الجولة ببعض المواطنين حيث أستمع لمطالبهم وشكاوهم وكلف المسئولين بالتعامل الفوري معها .

 

ووسط إقبال كبير من المواطنين تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة « معاً نطمئن .. سجل الآن » أثناء تقديم خدماتها للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.

 

واطمأن اللواء أشرف عطية على منظومة تلقى اللقاحات وأسلوب وآلية التسجيل بما يساهم في حصول المواطنين على جرعات التطعيم بسهولة ويسر ، وخاصة في ظل زيادة المراكز الثابتة والتي وصلت إلى 27 مركز ، مع زيادة الفرق المتحركة التي تجوب مختلف القرى والمدن والمراكز لتحقيق المستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة .

 

وأكد على أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من خلال دعم الفرق المتحركة بإتوبيسات مشروع النقل الداخلى بما يعود بشكل إيجابى على المواطنين في توفير أماكن تسجيل وتلقى اللقاحات للحد من إنتشار فيروس كورونا بشكل يساهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات على أكمل وجه .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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