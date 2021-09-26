عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يدعم قلم S Pen.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج

كشفت مجموعة صور ثلاثية الأبعاد، تصميم هاتف سامسونج Samsung الرائد القادم  Galaxy S22 Ultra، وتأتي العروض المصورة من مصدر تسريبات موثوق به والمعروف باسم  OnLeaks.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تظهر الصور التي شاركها حساب التسريبات على تويتر، أن تصميم هاتف سامسونج التالي Galaxy S22 Ultra، يشبه إلى حد كبير الشكل الذي يجب أن يبدو عليه هاتف Galaxy Note الذكي.

 

3 هواتف ذكية متوقع إطلاقها خلال أيام.. أبرزها Galaxy M52 من سامسونج

سامسونج تعلن رسميا عن الهاتف الشبابي المطور Galaxy M52 5G.. سعر ومواصفات

 

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra يأتي بفتحة مخصصة S Pen

وتظهر الصور المسربة عبر التصميم المحتمل لهاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي بإطارات مسطحة من الأعلى والأسفل على غرار تصميم أجهزة نوت من سامسونج، لذا من المتوقع أن يقدم الهاتف الرائد دعما لتشغيل القلم الإلكتروني S Pen عبر فتحة مخصصة أسفل الجهاز.

Samsung Galaxy S22 Ultra's alleged renders leak with S Pen slot
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

ووفقا للصور المسربة فإن هاتف Galaxy S22 Ultra، يملك تصميم يحاكي هاتف هواوي Mate 30 Pro بشكل أسطواني بتصميم waterfall للشاشة، إلا أن شاشة الهاتف لا تأتي بوضع شاشة منحنية.

Samsung Galaxy S22 Ultra's alleged renders leak with S Pen slot
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra


وتركز الصور المسربة على إعدادات الكاميرا الرئيسية لهاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي الجهاز بكاميرا خلفية رباعية بنفس تصميم  الشركة السابق جلاكسي S21 الترا، بينما يختلف ترتيب الكاميرات حيث تأتي بوضع يطلق عليه اسم P-shape.

وتشير الصور المسربة إلى معلومة مثيرة للاهتمام حول هاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي بفتحة مخصصة لتخزين قلم S Pen، وسيحزم هاتف سامسونج المرتقب بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.

وأوضحت التسريبات أن هاتف جلاكسي S22 Ultra،  سيتميز بشاشة منحنية بقياس 6.8 بوصة عالية الدقة بمعدل تحديث عال، ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن تشكيلة Galaxy S22 أوائل العام القادم.

Samsung Galaxy S22 Ultra's alleged renders leak with S Pen slot
هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra
سامسونج Galaxy S22 Ultra هاتف سامسونج القلم الألكتروني S Pen هاتف هواوي Samsung

موضوعات متعلقة

سامسونج تضيف مجموعة ألوان جديدة وغير تقليدية لهواتف Galaxy S22

سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف شبابي بكاميرا 108 ميجا بيكسل

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G الجديد

سامسونج تطلق رسمياً تحفتها الجديدة Galaxy M22 .. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

نادي القضاة السوداني يعلن تعليق عمل جميع المحاكم في البلاد

رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

الدينار الكويتى الأعلى سعرا.. تعرف على أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها وحماتها ؟ الإفتاء تجيب

وزير سعودي يتعرض لحادث مروع في إيطاليا

تبدأ بـ160 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة من شانجان 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. مجلس النواب يستعد لحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

السعودية تعلن تقديم جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئات

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ