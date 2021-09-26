يدعم قلم S Pen.. صور مسربة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

كشفت مجموعة صور ثلاثية الأبعاد، تصميم هاتف سامسونج Samsung الرائد القادم Galaxy S22 Ultra، وتأتي العروض المصورة من مصدر تسريبات موثوق به والمعروف باسم OnLeaks.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تظهر الصور التي شاركها حساب التسريبات على تويتر، أن تصميم هاتف سامسونج التالي Galaxy S22 Ultra، يشبه إلى حد كبير الشكل الذي يجب أن يبدو عليه هاتف Galaxy Note الذكي.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra يأتي بفتحة مخصصة S Pen

وتظهر الصور المسربة عبر التصميم المحتمل لهاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي بإطارات مسطحة من الأعلى والأسفل على غرار تصميم أجهزة نوت من سامسونج، لذا من المتوقع أن يقدم الهاتف الرائد دعما لتشغيل القلم الإلكتروني S Pen عبر فتحة مخصصة أسفل الجهاز.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

ووفقا للصور المسربة فإن هاتف Galaxy S22 Ultra، يملك تصميم يحاكي هاتف هواوي Mate 30 Pro بشكل أسطواني بتصميم waterfall للشاشة، إلا أن شاشة الهاتف لا تأتي بوضع شاشة منحنية.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra



وتركز الصور المسربة على إعدادات الكاميرا الرئيسية لهاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي الجهاز بكاميرا خلفية رباعية بنفس تصميم الشركة السابق جلاكسي S21 الترا، بينما يختلف ترتيب الكاميرات حيث تأتي بوضع يطلق عليه اسم P-shape.

وتشير الصور المسربة إلى معلومة مثيرة للاهتمام حول هاتف Galaxy S22 Ultra، حيث سيأتي بفتحة مخصصة لتخزين قلم S Pen، وسيحزم هاتف سامسونج المرتقب بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.

وأوضحت التسريبات أن هاتف جلاكسي S22 Ultra، سيتميز بشاشة منحنية بقياس 6.8 بوصة عالية الدقة بمعدل تحديث عال، ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن تشكيلة Galaxy S22 أوائل العام القادم.