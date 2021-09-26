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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة وجود نبات يقضي على الأورام.. أمجد الحداد يحسم الجدل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، إن الأقاويل المنتشرة حول وجود نباتات تستخدم للقضاء على السرطان والأورام، ليس لها أساس من الصحة، متابعا "لو الكلام دا حقيقي كانت مشكلة العالم اتحلت".
 

وأضاف “أمجد الحداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: لا يوجد نباتات تقضي على الأورام والسرطان، لكن هناك بعض النباتات تقوي من مناعة مرضى السرطان.


وفي سياق آخر، قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فكرة دمج لقاحي فيروس كورونا والأنفلونزا الموسيمية أمر وارد ويتم دراسته الآن، موضحا أن الدمج سيحدث عندما يصبح فيروس كورونا مثله مثل فيروس الأنفلونزا.

وأوضح أنه في حال دمج لقاحي كورونا بالأنفلونزا الموسمية وقتها سيكون فيروس كورونا تحول إلى سلالة من سلالات الإنفلونزا، وسيكون جرعة واحدة سنويا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.


وأكد أن القضاء على تحورات فيروس كورونا سيتم في حالة واحدة، وهي تسريع وتيرة التطعيم باللقاح فيروس كورونا في العالم أجمع.

 

أمجد الحداد المناعة الاورام فيروس كورونا اخبار التوك شو

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